Alla scoperta di galassie lontanissime

Lunedì 7 maggio, alle 21, al Cinema Grassi di Tradate nuova serata pubblica del GAT, durante la quale il dott. Cesare Guaita, Presidente del GAT terrà una conferenza di grande attualità sul tema: Galassie Lontanissime.

Come noto, secondo le teorie più accreditate, l’ Universo nacque 13,7 miliardi di anni fa da una grande esplosione che generò sia la materia visibile ( in sostanza Idrogeno + 25% di Elio) sia una quantità forse 10 volte maggiore di materia oscura (cosiddetta perché farebbe sentire la sua azione solo sotto forma di gravità e non di luce). Da questa miscela di Idrogeno ed Elio + materia oscura sarebbero poi nate le prime galassie, prima come addensati piccoli ed informi di stelle e poi, dopo alcuni miliardi di anni, come galassie vere e proprie. In questo processo di aggregazione la materia oscura dovrebbe avere avuto un ruolo primario. In definitiva, dunque, tutte le teorie escluderebbero l’esistenza di galassie normali in epoca troppo vicina al Big Bang. Ma grazie ai telescopi dell’ ultima generazione come l’interferometro ALMA (66 antenne da 12 metri sul deserto di Atacama) o il telescopio spaziale Hubble si è scoperto che le prime stelle si formarono solo 200 milioni di anni dopo il Big Bang e sono anche state individuate centinaia di galassie già ben strutturate a ridosso del Big Bang, diciamo dopo 0,5-1 miliardi di anni. Come se non bastasse, con più le galassie sono giovani, quindi lontane nel tempo, con più sembrano fare a meno di materia oscura per giustificare la loro struttura e rotazione. E sono state di recente scoperte anche galassie ‘vicine’ completamente prive di materia oscura ! Tutto questo sta gettando seri dubbi sia sull’ origine delle galassie che sul verificarsi stesso del Big Bang. A meno che ci si sia completamente sbagliati sulla vera natura della fantomatica materia oscura, che gli astrofisici cercano disperatamente ma inutilmente da oltre da mezzo secolo.