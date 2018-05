Alla scopeta dell’intestino: incontro alla Mater Domini

Colon irritabile, polipi del colon, diverticoli, stipsi, flautolenza (aria nella pancia) e, purtroppo non da ultimi, i tumori del colon, sono tra le malattie dell’intestino oggigiorno più diffuse e in costante aumento.

Quali sono i “campanelli di allarme” da non trascurare? Quali i principali sintomi? Si possono prevenire? E come curarle?

Queste ed altre domande troveranno risposta durante l’incontro “Alla scoperta dell’intestino” che Humanitas Mater Domini ha organizzato venerdì 8 giugno alle ore 20.30, con il dottor Benedetto Mangiavillano,Responsabile Servizio di Gastroenterologia di Humanitas Mater Domini.

Pillole anche sulla prevenzione: corretto stile di vita, alimentazione e controlli periodici, sono sempre fondamentali, come recita il messaggio di Filippo Galli (Responsabile del Settore Giovanile A.C.I. Milano ed ex Calciatore professionista) “Non avere paura! Fai come me. previeni!”, per l’occasione testimonial e ospite della serata.

Come partecipare alla serata?

L’incontro si terrà Venerdì 8 giugno alle 20.30 presso Palace Hotel Legnano (Via per Castellanza, 41 – Legnano).

La partecipazione è libera e gratuita, ma si richiede gentile conferma telefonando al n. 0331 476343 – 117 oppure scrivendo una mail a: comunicazione@materdomini.it