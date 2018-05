Alla scuola delle Motte la festa “nazionalpopolare”

Grande affluenza di pubblico presso la Scuola “G.Fanciulli”di Motte.

Il motivo? La festa ”nazionalpopolare“organizzata dalle insegnanti e dagli alunni della Scuola Primaria.

Lunedì 21 maggio, in un raro pomeriggio di sole splendente, si è svolta una bella

manifestazione che è stata la conclusione di un percorso didattico volto ad esplorare l’immenso patrimonio canoro delle regioni italiane per riscoprire valori e tradizioni della nostra Italia.

Le insegnanti, durante l’anno scolastico, hanno progettato un modo diverso per approcciare gli alunni alla conoscenza del territorio italiano partendo proprio dallo studio di quelle che sono le tradizioni, gli usi e i costumi delle regioni italiane.

Gli alunni, indossati gli abiti tipici, si sono esibiti presentando melodie dialettali e, a conclusione tutti insieme, hanno intonato il Canto degli Italiani sventolando le loro bandiere nella consapevolezza di una identità nazionale comune.

Un particolare ringraziamento al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Luino rappresentata dal vice sindaco Alessandro Casali che ha consegnato in dono alla Scuola due nuove bandiere,una italiana e una europea che subito hanno ravvivato l’atmosfera di festa alla quale ha partecipato,in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo B.Luini,il Presidente del consiglio d’Istituto Sig.Salvo Abruscato.

Il tutto si è concluso con una merenda a base di prodotti tipici italiani generosamente offerta dai genitori che sostengono e hanno collaborato con le

insegnanti alla realizzazione di questa bella iniziativa.

-Ĕ stato un pomeriggio piacevole, in cui i genitori e i docenti hanno condiviso con

i partecipanti un momento non solo di festa ma anche di aggregazione e condivisione di valori importanti da trasmettere alle future generazioni» ha commentato Casali che auspica di poter partecipare ad altri momenti come questo vissuto tra i bambini della scuola di Motte.