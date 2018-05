All’Auditorium il Battesimo Civico dei diciottenni

Sabato 2 giugno 2018 alle ore 17, in occasione del 72° anniversario della Festa della Repubblica, all’Auditorium comunale (via Pietro Valsecchi 23) l’Amministrazione comunale organizza, in collaborazione con la locale Pro Loco, l’undicesima edizione del Battesimo civico dei 18enni.

Risale, infatti, all’8 novembre 2008 il debutto di questa manifestazione, che vide festeggiati diciassette ragazzi nati nel 1990. Questa volta, insieme alla cittadinanza, sono stati invitati i venticinque ragazzi nati nel 2000 e che quest’anno raggiungeranno la maggiore età.

Parteciperanno il Sindaco di Tronzano Roberto Stangalini, la Scuola Musicale Maccagno, la squadra comunale di Protezione civile, l’Avis Luino, il Comandante della Stazione dei Carabinieri, il parroco dell’Unità Pastorale “Maccagno e Valle”.

«Il fatto di festeggiare l’entrata in società dei ragazzi nati nell’ultimo millennio, è un’emozione alle tante che si assommano in questa giornata», dice il Sindaco Fabio Passera.

«Per me e per la mia Amministrazione si tratta di un avvenimento importante, un modo per rendere ancora più stretto il legame all’interno della nostra Comunità. Il raggiungimento della maggiore età significa essere parte attiva del mondo che, insieme, vorremo costruire per il nostro domani. Perché essere maggiorenni, è qualcosa di ben più importante che firmarsi da soli le giustificazioni a scuola. Mai come oggi sentirsi vicino alle Istituzioni significa averne rispetto e sentirsi, nel contempo, parte di esse».