Alle Ville Ponti la Seconda rassegna di diritto pubblico dell’economia

A partire da giovedì 24 maggio fino a sabato 26 maggio alle Ville Ponti si terrà la Seconda rassegna di Diritto pubblico dell’economia a cui parteciperanno alcuni tra i principali esperti della materia. La rassegna, organizzata da Upel (Unione provinciale enti locali), metterà al centro del dibattito, l’analisi su come trovare una convergenza tra modelli differenti quali Unione Europea, sovranità nazionale e rafforzamento dell’autonomia regionale e locale.

TRE MODELLI DIFFERENTI

Unione Europea, sovranità nazionale e rafforzamento della autonomia regionale e locale: tre modelli identificativi, ove convergenti verso un unico sistema di regole, uno schema ordinamentale impraticabile o, al contrario, pur nella loro fisiologica diversità, per i principi che sottendono, passibili di una equilibrata convivenza? E, in caso di risposta affermativa, come conciliare – nel solco di una sovranità nazionale immanente e in costante dialogo e confronto con le regole di derivazione europea – principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema creditizio e tributario, oltre che una tutela unitaria di interessi costituzionalmente protetti, con modelli regionali e locali sempre più desiderosi di autonomia e valorizzazione della loro discrezionalità amministrativa e contabile?

La Rassegna di diritto pubblico dell’economia, con l’obiettivo di analizzare quale impatto l’opportunità di una modifica dell’attuale configurazione dello Stato verso forme di maggiore decentramento potrà produrre nei confronti della autonomie regionali e locali, anche per questa seconda edizione coinvolge le massime espressioni delle magistrature amministrative e contabili, oltre che autorevoli rappresentanti del mondo accademico e di gruppi di interesse locale e nazionale, per tentare, con lo spirito costruttivo e dinamico che ormai la caratterizza, di promuovere un dibattito e, nel contempo, individuare le possibili prospettive future.

CREDITI FORMATIVI

Sono stati riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Varese n. 3 CFP per la partecipazione ad ogni singola giornata. Dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 3 CFP per la partecipazione all’intera Rassegna. Sono stati riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti Lombardia n. 4 CFP per il giorno 24 maggio e n. 4 CFP per il giorno 25 maggio.