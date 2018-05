All’orizzonte c’è Gara2: la Openjobmetis vuole la rivincita

Messa in archivio la prima partita della serie – quella vinta sabato sera da Brescia 68-61 – riparte questa sera (lunedì 14; ore 20.45) la sfida playoff tra la Leonessa e la Openjobmetis.

Si ricomincia da Montichiari, “vero” parquet di casa della Germani, dove probabilmente il fattore campo si farà sentire in modo più importante rispetto al palasport di Verona, ma si ricomincia con una certezza: Varese parte svantaggiata però, di sicuro, non si darà per vinta. La squadra ha dormito all’ombra dell’Arena per poi spostarsi al PalaGeorge, l’impianto di gioco di Gara2, e non segnala particolari problemi.

Riposo, recupero e concentrazione: in una serie così ravvicinata sono queste le prime cose a cui pensare. Poi viene la tattica, che dipenderà anche dalle scelte avversarie: in Gara1 Diana ha preferito tenere fuori il pivot titolare Hunt e alla lunga – con il lavoro di Ortner, la difesa guidata da Moss e l’esperienza di Sacchetti – è riuscito ad arginare la possibile superiorità biancorossa sotto i tabelloni dove Varese ha vinto a rimbalzo ma non è riuscita ad alimentare con continuità Cain.

Vene è atteso al riscatto / foto Cogliati/SRaso

La Germani però, è stata favorita dalle cattive percentuali dall’arco dei biancorossi (7/33, il 21% – 1/14 dal trio Vene, Larson, Tambone) che raddrizzando la mira potrebbero mettere in seria difficoltà i bresciani. Specie – ma questa è condizione obbligatoria – se Varese farà nuovamente funzionare a dovere i propri meccanismi difensivi. Al PalaGeorge valuteremo anche un paio di altri aspetti importanti: a livello individuale Larson e Vene dovranno riscattarsi dopo l’opaca serata di sabato. Il play, in particolare, dovrà scrollarsi di dosso il timore della marcatura di Moss, agente specializzato in questo genere di operazioni. E poi vedremo se i giocatori di Caja innalzeranno il proprio livello di malizia: a Verona Moss e Landry, autori di quattro falli, non sono mai stati attaccati in uno contro uno (il quinto di Landry è arrivato a partita compromessa). E Delas – con tutti i suoi limiti – è stato dimenticato dai compagni anche in situazioni di marcatura favorevole.

Insomma, il fascino dei playoff è anche questo: saper correggere in corsa gli errori e indovinare l’assetto e la tattica giusta per sorprendere avversari che di te, ormai, conoscono quasi tutto. Urge dunque pure un pizzico di fantasia: con quella si può far saltare il banco.

DIRETTAVN

