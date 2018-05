All’osservatorio si inaugura il nuovo laboratorio eliofisico

Venerdì 1 giugno alle 16.30 l’osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” di Campo dei Fiori inaugurerà alla presenza delle massime autorità cittadine il nuovo laboratorio eliofisico, costruito grazie al contributo della ditta Impregio Srl di Varese e di Giuseppe Trani, che ha permesso l’acquisto delle costose parti ottiche. La progettazione e realizzazione è stata opera del fisico Paolo Valisa, coadiuvato da altri soci della “Società Astronomica G.V.Schiaparelli”.

Il laboratorio, allestito in una delle sale sottostanti la grande cupola che ospita il telescopio da 84 cm di diametro, consiste in una parte esterna detta eliostato che, con un sistema di specchi, cattura ed invia la luce solare all’interno dell’edificio, proiettando, grazie ad un telescopio, l’immagine della fotosfera solare su un pannello del diametro di 1, 20 m. Un modo facile e sicuro per osservare la superficie del Sole, sulla quale possono essere individuate quasi ogni giorno le macchie solari, zone più fredde e scure che appaiono nette e ben delineate se osservate con uno strumento di questo tipo che consente tra l’altro la visione simultanea a grandi gruppi di persone.

Inoltre, grazie a uno spettrografo, la luce viene opportunamente dispersa creando una sorta di arcobaleno solcato da molte righe nere che corrispondono all’assorbimento degli elementi chimici presenti sulla nostra stella. In questo modo è possibile identificare la composizione chimica del Sole. Il laboratorio è inoltre attrezzato con uno speciale telescopio opportunamente filtrato per consentire la visione della cromosfera solare sulla quale sono visibili le protuberanze, grandi esplosioni di plasma ad altissima temperatura.

Fin dal momento della messa in funzione, lo scorso marzo, il laboratorio ha riscosso un grandissimo successo tra le migliaia di studenti che sono giunti in visita all’Osservatorio e anche tra i moltissimi visitatori che scelgono il Campo dei Fiori come meta per le gite del fine settimana.