Alunni a lezione nella sede della Protezione Civile

“Insieme per la Protezione Civile”. E’ questo il titolo del progetto ideato dall’Amministrazione comunale di Besozzo come iniziativa volta ad educare e formare gli alunni della scuola primaria di secondo grado di Besozzo in materia di protezione civile.

L’obiettivo finale è quello di riuscire a costituire, entro la fine dell’anno, un vero e proprio gruppo di Protezione Civile in grado di poter innescare una collaborazione sinergica sul territorio, attraverso la sottoscrizione di una convenzione intercomunale di Potezione Civile con il Comune di Monvalle.

«Il progetto che parte dall’aspetto educativo nelle scuole vuole essere il primo tassello di una progettualità che sia mirata ad alzare l’asticella dell’attenzione sul tema della protezione civile – spiega il sindaco Riccardo Del Torchio -. Come in altri ambiti, anche in questo, vorremmo che siano i più piccoli a stimolare ed educare gli adulti su temi strategici per il nostro comune».

Tale iniziativa si terrà mercoledì 30 maggio dalle ore 8.45; apriranno i lavori Sindaci di Besozzo e Monvalle, di seguito interverranno i rappresentanti delle varie Istituzioni del territorio: Protezione civile provinciale, Vigili del Fuoco, SOS dei Laghi, CAI di Besozzo. L’obiettivo è quello di far conoscere il Sistema e la Struttura della Protezione Civile e preparare gli alunni agli eventi che possano pregiudicare la loro sicurezza (inondazioni, incendi, ecc.), insegnando i comportamenti più idonei da mettere in atto sia in fase preventiva che in fase di emergenza.

La durata del corso sarà di 4 ore circa di cui 2 di lezione frontale e 2 di dimostrazioni ed esercitazioni (i ragazzi verranno suddivisi in 3 gruppi per fasce d’età, 1-2-3 media). Il progetto inoltre, si propone il raggiungimento di risultati che si configurano prevalentemente nella diffusione sempre più ampia di una cultura civica nell’ambito del volontariato di protezione civile.