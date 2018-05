Amadio debutta nell\'assemblea soci Duc: \"Concretezza e trasparenza\"

Concretezza, condivisione e soprattutto un impegno concreto per rilanciare il commercio saronnese: sono questi i punti salienti emersi dalla riunione dei soci del Distretto Urbano del Commercio tenutasi sotto la guida del nuovo presidente Luca Amadio.

E’ proprio il numero numero uno a tracciare il bilancio: “La partecipazione è stata numerosa e per questo esprimo gratitudine ai presenti. E’ stata una serata di conoscenza reciproca e di condivisione di obiettivi comuni. Le tematiche che i commercianti sono pronti a sostenere e a sviluppare sono: il saper distinguersi dalla grande distribuzione, rendere il commercio saronnese sempre più attrattivo e accrescere l’offerta commerciale in abbinata ad eventi e intrattenimenti per il grande pubblico (giovedì sera e notte bianca)”.

“Ritengo essenziale – continua Amadio – che ciascuno dei soci sia essere sempre partecipe di tutto ciò che il Duc propone, crea e sviluppa. In questo mese di intenso lavoro mi sono mosso nell’ottica di un riassetto organizzativo, indispensabile per portare a termine con successo le strategie mirate a sostenere una sferzata in positivo al commercio cittadino”.

L’obiettivo comune si riassume “nel dover raggiungere un equilibrio fra gli enormi ed infiniti sacrifici delle attività commerciali saronnesi e le meritate soddisfazioni professionali ed economiche che ad oggi sembrano difficilmente raggiungibili. E’ doveroso ringraziare con affetto tutti coloro che si impegneranno nei prossimi tempi per la realizzazione degli obiettivi condivisi in assemblea”.

“Posso assicurare – conclude il presidente – che l’impegno personale e di tutta la squadra sarà massimo e responsabile, con l’obiettivo di rendere concrete le strategie operative”.