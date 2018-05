Amazon apre un nuovo deposito di smistamento in Brianza

Amazon ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Burago di Molgora, in provincia di Monza e Brianza.

Una struttura pensata dall’azienda per incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica in Italia, per promuovere consegne più veloci.

Secondo l’azienda il nuovo deposito di smistamento di oltre 5.000 metri quadrati ha previsto una ricaduta occupazionale di circa 70 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi anni.