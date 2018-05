Amicizia, lago e Street Food: a Luino nasce Smokery BBQ

“Quando c’era da organizzare le grigliate con gli amici, nessuno voleva mai mettersi a cucinare ed eravamo sempre noi gli addetti alla griglia”. Grazie agli amici pigri e all’insana passione per il barbecue, quindi, se il progetto Smokery BBQ ha preso vita.

Dopo anni di grigliate, infatti, i luinesi Massimiliano Danesi e Alex Albertin, hanno scelto di investire su questa passione e sabato 12 maggio nascerà la loro attività di Street Food, con una grande festa di inaugurazione nella frazione di Poppino.

Li incontriamo mentre si occupano degli ultimi preparativi e tra un discorso serio e una risata distensiva, ci raccontano di come è nata questa idea. Dopo anni di grigliate in riva al lago, quindi, i due, amici da una vita, hanno deciso di fare sul serio: si sono iscritti a diversi corsi di formazione, così da perfezionare le loro abilità culinarie. Hanno poi deciso di acquistare un furgone Fiat 615 N del 1956 e coinvolgendo alcuni amici lo hanno trasformato nel nuovo mezzo a quattro ruote di Smokery BBQ.

“C’è stato un vero e proprio lavoro di squadra – raccontano i due soci – abbiamo coinvolto la compagnia di sempre: un amico ha disegnato l’immagine sul furgone, nel quale sono riportate le nostre caricature, un altro ha elaborato la grafica, un altro ancora ha dato una mano a pubblicizzare la nuova attività in rete, con Facebook e Instagram. Tanta gente sembra essere interessata, la risposta della rete è stata superiore alle nostre aspettative: in tanti ci hanno promesso che ci saranno all’inaugurazione, che si terrà sabato a Poppino dalle 12.30 alle 21”.

Massimiliano e Alex hanno poi riflettuto su quali possano essere le esigenze del territorio, per offrire un servizio adeguato alla città di Luino e ai territori circostanti: “Oltre all’attività di Street Food – racconta Alex – abbiamo pensato ad un servizio di consegna a domicilio della carne cotta al barbecue: basterà prenotare al mattino per ricevere la carne preferita direttamente a casa”.

Oltre al delivery food, c’è un’altra idea che è venuta ai due amici, il ‘barbecue a domicilio’: “Di solito quando si organizza una mangiata con gli amici, chi sta alla griglia o al bbq non riesce a godersi la festa perché impegnato a cucinare – spiega Massimiliano – Chi vorrà, potrà invitarci a casa sua e noi porteremo il furgone e i nostri forni: il padrone di casa potrà tranquillamente mangiare insieme ai suoi ospiti, mentre noi ci occuperemo di cucinare le nostre specialità, come costine, alette di pollo, hot dog, stinchi, brisket, spiedini o quanto ci verrà richiesto. Siamo già stati contattati per un compleanno e un rinfresco dopo un matrimonio”.

In bocca al lupo ad Alex e Massimiliano e al loro furgone vintage, quindi: l’appuntamento con Smokery BBQ sarà sabato 12 maggio, in via Dumenza 42 a Poppino (Luino). Non resta che scoprire come i luinesi recepiranno questa novità.