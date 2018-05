«Anche la scuola dell’infanzia avrà pre e post scuola»

L’amministrazione comunale, dando seguito al programma predisposto dal vice sindaco Marco Bonvicini sta per completare l’offerta rivolta alle famiglie degli studenti di Cuveglio che appena insediata ha promosso il servizio di pre e post scuola per gli istituti primari.

«Visto il buon risultato di queste iniziative che proseguono di anno in anno – spiega Bonvicini – si è pensato dal prossimo anno scolastico di far nascere anche per la scuola dell’infanzia i servizi pre e post scuola».

«Naturalmente – conclude Bonvicini – tutti questi servizi rivolti alle famiglie degli studenti sono stati programmati con la direzione didattica di Cuveglio che si è dimostrata sempre molto collaborativa».

Buone notizie, infine, per i campi estivi.



Dopo un anno, in collaborazione col comune di Rancio Valcuvia, l’amministrazione comunale ha dato vita al progetto.

Il servizio, che viene offerto già da tre anni a questa parte, prevede due distinti plessi – uno a Rancio Valcuvia, l’altro a Cuveglio – gestiti da un’unica cooperativa ed è rivolto ad una sessantina di bambini.

Prossimamente verranno specificate dal Comune le modalità di accesso a questo servizio.