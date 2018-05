Anche un punto di ristoro “gluten free” a Corri con Samia

Attualmente si sente sempre più parlare di celiachia, ma in pochi sanno esattamente di che cosa si tratta. La celiachia è un’intolleranza alimentare permanente al glutine che colpisce 1 individuo su 100/150. L’introduzione di alimenti contenenti glutine determina, nelle persone geneticamente predisposte, una risposta abnorme del sistema immunitario a livello dell’intestino tenue, con conseguente infiammazione e scomparsa dei villi intestinali.

Il cattivo assorbimento dei nutrimenti ne è la logica conseguenza. La dieta priva di glutine resta al momento l’unica terapia possibile per ripristinare e normalizzare la mucosa intestinale. Rispettarla non è una cosa drammatica, ma certamente pone una serie di ostacoli pratici con cui i celiaci devono fare i conti ogni giorno, causando disagio alla vita quotidiana. Se l’ampia scelta di prodotti certificati proposti dall’industria alimentare permette di seguire a casa una dieta sicura e varia, l’inserimento nelle comunità è tuttora problematico.

Contaminazioni alimentari date dalla disinformazione, la carenza di strutture pubbliche formate ed abilitate per offrire un servizio attento ed idoneo, sono condizioni che pongono spesso dei limiti nella vita sociale di un celiaco che si vede impossibilitato ad accedere a tutti i servizi offerti a tutte le altre persone. L’associazione AIC Lombardia Onlus si pone l’obiettivo di permettere a tutti i soggetti affetti da celiachia di vivere la propria vita in modo sereno cercando di rimuovere le situazioni di diversità, facendo crescere il senso civico e l’attenzione sociale nei confronti di chi viene considerato “diverso” in ragione di una condizione personale.

A tal fine AIC è riuscita ad organizzare, con la collaborazione di G.A.M. Whirlpool, un evento molto importante: un punto ristoro senza glutine per tutti i Runners celiaci. L’evento sarà in occasione della 4° edizione CORRI CON SAMIA (12 km) che si terrà il 3 giugno 2018 con partenza presso il Parco Bertini di Ternate. Un piccolo passo ma di grande importanza per vivere una giornata di festa in un clima sereno e d’integrazione, dove tutte le persone celiache iscritte finalmente potranno, in tutta sicurezza, ripristinare le riserve energetiche spese durante la gara in un punto ristoro a loro dedicato, esattamente come tutti gli altri atleti. A.I.C. Lombardia Onlus crede fermamente che anche la condivisione di un pasto con i compagni è un elemento importante per rafforzare il senso d'identità sociale e per sentirsi parte di un gruppo.

Fondamentale è stata la totale disponibilità da parte del presidente G.A.M. Whirlpool Luciano Rech e di Alessando Tagliabue , che l’associazione ringrazia per la collaborazione, perché ogni traguardo è una grande conquista realizzata dal lavoro condiviso tra volontari AIC e persone che si dimostrano sensibili e disponibili alle questioni sociali. Insieme con passione, impegno e consapevolezza, è possibile fare ancor tanto creando nuovi start per migliorare la vita dei celiaci da “buoni blocchi di partenza”.