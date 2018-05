Andrea Chemello a Palazzo Branda Castiglioni

Da sabato 5 maggio 2018 nelle Sale Espositive di Palazzo Branda Castiglioni (Via G. Mazzini, 23) sarà allestita la mostra personale del pittore Andrea Chemello. Patrocinata dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato alla Cultura, la mostra sarà visitabile il 5, 6, 12 e 13 maggio con orario continuato 10.00 > 19.00 (Ingresso Libero)

Nato a Somma Lombardo nel 1979, Andrea Chemello da sempre ha ricercato forme espressive innovative, sperimentando tecniche digitali e dal 2015 forme pittoriche su tela e legno abbinando vernici a diversi materiali, spesso di recupero: legno, polistirolo, acciaio, nylon, rame, vetro.

Il richiamo di una tela bianca è fortissimo: in molte occasioni il progetto viene semplicemente trasposto dalla mente alla realtà. In altre circostante l’attrazione di colmare uno spazio vuoto è fortissima, plasmando materiali dando loro una nuova prospettiva. Liberare la fantasia e l’estro creando gesto su gesto un opera unica che abbia innumerevoli richiami ad un emozione del momento, trasformandola in ricordo.

Crezioni impulsive che si completano, molto spesso, in una sola sessione per non lasciare mai incompiuto nulla e per porre in un opera tutte le vibrazioni avvertite senza rischiare di tralasciare o rimandare.