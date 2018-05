Angelo Senaldi direttore dell’area innovazione di Aime

Sarà Angelo Senaldi, già parlamentare del Pd e componente della commissione Attività produttive nella scorsa legislatura, il direttore della nuova area dedicata da Aime all’innovazione e all’industria 4.0. La scelta è stata presa all’unanimità dalla presidenza dell’associazione di rappresentanza.

Un passaggio importante per Aime che vuole promuovere, diffondere e sostenere una cultura di impresa adeguata alle novità introdotte dall’industria 4.0 a tutte le realtà imprenditoriali, dal settore primario al settore del terziario e del commercio. «Il comitato tecnico scientifico – sottolinea la presidenza di Aime – sarà organo di studio e supporto per le indagini e le iniziative che l’associazione intende programmare nel prossimo futuro a sostegno della crescita culturale dell’imprenditoria locale in questo passaggio epocale delle modalità di produzione, di distribuzione, di promozione nel mondo globalizzato. Riteniamo che non si possa ridurre al semplice ammodernamento degli impianti di produzione un cambiamento che deve coinvolgere in profondità l’organizzazione delle imprese e che avrà certamente impatti sulle caratteristiche e sui rapporti di lavoro».

In particolare Aime vuole affrontare due aspetti: la valutazione dell’impatto delle misure messe in campo da Governo e Regione sulle aziende e il cambio culturale nelle micro, piccole e medie imprese agricole e manifatturiere. Inoltre, secondo l’associazione di Viale Valganna, è necessario e urgente affrontare le problematiche relative al mondo del commercio, anch’esso al centro del cambiamento introdotto dalla digitalizzazione e dalla rete.