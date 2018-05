Anita Camarella e Davide Facchini live a La Tela

Anita Camarella e Davide Facchini vantano un’importante attività concertistica che li ha visti coinvolti in prestigiosi festival e rassegne in Italia, Europa, Stati Uniti e Russia. Il loro CD “La Famiglia Canterina”dedicato allo “Swing Italiano” è stato premiato con il “LadyLake Music Indie Awards” come MIGLIOR ALBUM 2013 in U.S.A. Si sono esibiti in alcuni luoghi fra i più importanti e rinomati, accanto ai più grandi nomi dell’attuale panorama musicale e chitarristico (Tommy Emmanuel, Paul Franklin, Frank Vignola, Carl Verheyen, Muriel Anderson e molti altri). Suoneranno sabato 2 giugno, alle ore 21.30, a La Tela, Via Provinciale Saronnese, 31 Rescaldina (MI).