Anpi esprime piena solidarietà al giornalista di Repubblica Paolo Berizzi

Anpi provinciale Varese esprime piena solidarietà al giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, ancora una volta preso di mira, con una scritta provocatoria sullo striscione posto in zona Buguggiate lungo l’autostrada A8.

“La piena solidarietà è accompagnata da una profonda gratitudine per il grande lavoro da lui svolto e spesso accompagnato da rischi personali.

Persone come lui impegnate quotidianamente nel denunciare e contrastare attività ed eventi di stampo fascista e neonazista meritano la gratitudine, il rispetto e la solidarietà di ogni cittadino democratico. Paolo Berizzi ha più volte denunciato le azioni della Comunità dei dodici raggi, associazione tra le altre già protagoniste di nostalgiche sceneggiate che spaziano dal festeggiamento del compleanno di Hitler alla celebrazione dei loro morti, caduti durante la battaglia partigiana sul monte San Martino, celebrazione che si pone l’obiettivo di trasformare il pur caritatevole ricordo dei morti, in una dimostrazione di ideologie condannate dalla storia.

Tutti insieme, chiediamo alle Istituzioni preposte in quanto garanti del rispetto dei dettami costituzionali, che le organizzazioni che si richiamano alle ideologie fasciste o neonaziste, siano sciolte per legge, ricordando che la nostra Costituzione in ogni sua riga è antifascista. Anpi provinciale Varese con il Comitato delle onoranze dei caduti sul San Martino di cui fa parte si prepara come ogni anno alla commemorazione della battaglia che fu pioniera in Italia. Il 10 giugno in vetta al monte San Martino si ricorderanno i valorosi partigiani che settantacinque anni fa affrontarono il nemico tedesco e i fascisti.

Il motto dei partigiani del San Martino era: “non sia posto fango sul nostro volto”.

Grazie anche ai valorosi partigiani del San Martino, abbiamo potuto godere di settantatre anni di pace. Grazie al giornalista Paolo Berizzi”.

Per Anpi provinciale Varese e come membro del Comitato delle onoranze dei caduti sul San Martino.

Ester Maria De Tomasi, Presidente Anpi provinciale Varese