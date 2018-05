L’Anpi chiama a raccolta a difesa della Repubblica e della Costituzione

L’Anpi di Gallarate festeggia il 2 giugno e la Repubblica. A 72 anni dal referendum istituzionale e in un momento di sfida per le istituzioni, tra tante tensioni.

«Il momento politico che il Paese attraversa è grave, il più grave dal dopoguerra ad oggi» dice il presidente Michele Mascella. «Sui social si accavallano le notizie in modo impressionante, molte volte frutto di illazioni e/o di cattiva informazione. Nel marasma generale, noi abbiamo il dovere di tenere fermi alcuni punti essenziali e imprescindibili, bagaglio culturale e storico della nostra Associazione».

A partire appunto dal 2 giugno 1946, dal referendum istituzionale che vide gli italiani votare a favore della Repubblica, «fatta da cittadini e non più da sudditi di sua maestà: l’Italia repubblicana e democratica, diretta espressione della vittoriosa Lotta di Liberazione Nazionale».

«Sabato 2 Giugno 2018 l’Anpi di Gallarate sarà presente in piazza Libertà a Gallarate con il suo gazebo non solo per onorare la data dei natali dell’Italia repubblicana ed antifascista, ma anche e soprattutto per manifestare la propria ferma intransigenza ed opposizione a qualsiasi stravolgimento delle Istituzioni, e ribadendo i principii chiaramente espressi nella Costituzione Repubblicana, oggi sempre più oggetto di interpretazioni fallaci e di parte che tendono a svilirne i significati più profondi. E l’attacco inusitato e violento nei confronti della Presidenza della Repubblica ne è un chiaro sintomo». Una chiamata alla partecipazione: «Tutto ciò sarà più evidente se al gazebo saremo in molti, moltissimi: e sarà una risposta ferma e decisa a coloro che vogliono dimenticare anche questa data importantissima per la Storia d’Italia» (nelle immagini: alcuni dei manifesti creati per l’occasione da Ilaria Mascella).

Al di là del momento grave, Anpi non rinuncerà comunque anche a un momento di festa, alla cooperativa Cuac di Arnate (via Torino 64),alle 21 di sabato 2 giugno, con “musica e parole in libertà” con Renato Franchi e l’Orchestrina del Suonatore Jones.