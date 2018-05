Anticipo o last minute? TripAdvisor svela quando è meglio prenotare

Last minute o prenotazione anticipata? Quando conviene di più prenotare? Una risposta univoca non c’è: il sito TripAdvisor, presentando il suo rapporto “Best Time to Book” ha cercato di svelare qual è il momento migliore per trovare e prenotare gli hotel ai prezzi più bassi questa estate.

Per raccogliere queste informazioni, TripAdvisor ha analizzato lo storico dei dati relativi ai prezzi degli hotel per identificare i periodi in cui le tariffe per il periodo estivo in alcune delle principali destinazioni nel mondo sono più convenienti.

Il miglior periodo per prenotare l’hotel per l’estate 2018

In Europa conviene generalmente prenotare con largo anticipo ma i viaggiatori che vogliono visitare Parigi o Londra in agosto, possono prenotare entro cinque settimane dalla data di partenza per risparmiare rispettivamente il 23% e il 25%.

Per gli hotel in Asia i viaggiatori che prenotano entro cinque settimane dalla partenza possono risparmiare fino al 22% rispetto alle tariffe più care di inizio anno.

Negli Stati Uniti i viaggiatori last-minute possono risparmiare sul costo dell’hotel prenotando con un mese d’anticipo in numerose destinazioni incluse, tra le altre, New York City, Las Vegas, Washington D.C., Miami e Philadelphia.

“I viaggiatori che stanno pianificando le vacanze estive possono ancora risparmiare sugli hotel di bellissime destinazioni nel mondo” ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “La buona notizia è che non importa se sei un viaggiatore dell’ultimo minuto o a cui piace pianificare ogni aspetto del proprio viaggio con largo anticipo: le occasioni di risparmio da sfruttare su TripAdvisor per i viaggi in estate sono tantissime”.

10 destinazioni nel mondo in cui prenotare al momento giusto risparmiando

Roma

Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando dai 3 agli 8 mesi prima del viaggio in estate: 22%

Tariffa media estiva degli hotel su TripAdvisor: 180 € a notte

Parigi

Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando dai 2 ai 7 mesi prima del viaggio in estate: 19%

Tariffa media estiva degli hotel su TripAdvisor: 211 € a notte

Praga

Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando dai 3 agli 8 mesi prima del viaggio in estate: 20%

Tariffa media estiva degli hotel su TripAdvisor: 139 € a notte

Londra

Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando dai 6 ai 9 mesi prima del viaggio in estate: 10%

Tariffa media estiva degli hotel su TripAdvisor: 209 € a notte

Barcellona

Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando dai 3 ai 9 mesi prima del viaggio in estate: 23%

Tariffa media estiva degli hotel su TripAdvisor: 193 € a notte

New York City

Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando entro 1 mese dal viaggio in estate: 40%

Tariffa media estiva degli hotel su TripAdvisor: 229 € a notte

Dubai

Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando entro 3 mesi dal viaggio in estate: 49%

Tariffa media estiva degli hotel su TripAdvisor: 210 € a notte

Tokyo

Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando entro 1 mese dal viaggio in estate: 30%

Tariffa media estiva degli hotel su TripAdvisor: 170 € a notte

Sydney

Massimo risparmio potenziale rispetto al periodo più caro prenotando entro 5 settimane dal viaggio in estate: 25%

Tariffa media estiva degli hotel su TripAdvisor: 178 € a notte

Pechino