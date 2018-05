Aperitivo veg e musica: così inizia maggio al Circolo Gagarin

Maggio inizia nel migliore dei modi al Circolo Gagarin di Busto Arsizio. I locali di via Galvani apriranno -come sempre- le porte da venerdì a domenica ma da settimana prossima ci sarà una novità: dal 9 maggio il Circolo sarà aperto per i soci anche di pomeriggio, tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19 fino alla pausa estiva per studiare, lavorare o riposarsi.

Nel frattempo, ecco il programma di questo fine settimana

VENERDI’ 04 MAGGIO – h. 22:00

live MARTI

“Cassavetes diceva: trovate persone che volete emulare e supportatele. Non importa dove siano e che forma d’arte facciano, sia musica o qualsiasi cosa. Supportatele perché, avanti nel percorso, saranno loro il vostro supporto”. Per Andrea Bruschi, e di riflesso per i genovesi Marti, queste persone sono Bowie, Dave Gahan, Martin Gore e Nick Cave. Stasera avremo la possibilità di ascoltare tutto ciò e apprezzarne il risultato così delicato e sofisticato. Ingresso ad offerta libera, riservato ai soci ARCI.

SABATO 05 MAGGIO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30.

DOMENICA 06 MAGGIO

h. 19:00

APERITIVO VEGAN DI GUSTOARSIZIO

Ultimo appuntamento stagionale per l’aperitivo di prelibatezze di sola origine vegetale preparate dalla gastronomia vegan GustoArsizio, un appuntamento ormai diventato un must per tante persone. Consigliamo di arrivare in orario, per le 19:00! Buffet a 10 euro, incluso un buon drink.

h. 21:00

live LENTO

Il suono del trio romano Lento è una tempesta che racchiude correnti metal, post-hardcore, ambient e divagazioni quasi da musica classica, mantenendo la forma strumentale. Chitarre pesantemente ribassate, riff apocalittici, droni e feedback portano ad assalti sonori devastanti così come a momenti più intimi, catartici e atmosferici. Ci suonano il loro ultimo disco “Fourth“, uscito per l’etichetta belga Consouling Sounds. Il concerto inizia alle 21:45.

In serata in sala bar sempre presenti i giochi da tavolo de La Tana Dei Goblin disponibili a tutti.