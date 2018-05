Appello Uva, la Corte non ammette Biggiogero e altri tre testimoni

La Corte d’Assise d’Appello di Milano non ha ammesso i testi richiesti dall’accusa per il processo sulla morte di Giuseppe Uva.

CASO UVA, TUTTI GLI ARTICOLI

Il procuratore Generale Massimo Gaballo aveva chiesto la presenza in aula come testi di Biggiogero, Finazzi, Russo e Talotta, testi che non sono stati ammessi dalla Corte. Ora si attende la requisitoria del Procuratore Generale.