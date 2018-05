Apple, pronta la produzione di quattro nuovi iPhone

Apple non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo gli ultimi successi ottenuti nell’ambito della telefonia mobile e della tecnologia. Il prossimo obiettivo del brand americano della mela morsicata è quello di lanciare ben quattro iPhone, ciascuno dei quali con caratteristiche ben definite. Scopriamo insieme le loro possibili peculiarità.

Il restyling dell’iPhone SE

Le indiscrezioni più interessanti riguardano senz’altro il probabile lancio di una nuova versione dell’iPhone SE. Il dispositivo è in produzione dal marzo 2016 e da quel momento non ha vissuto alcuna evoluzione. Tuttavia, Tin Cook e il suo team potrebbero decidere di proporre un modello con lo stesso nome, o anche un iPhone SE 2 o iPhone X SE. Si parla di un display dalla diagonale di 4 pollici simile a quello della versione originale. Apple potrebbe presentare il nuovo esemplare verso il prossimo mese di settembre. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella di lanciare due modelli distinti e separati, entrambi dalle dimensioni contenute e dalle features sempre di alto livello. La presentazione potrebbe avvenire o nel giro di poche settimane, o nel prossimo mese di settembre.

L’iPhone a basso costo

La vera sorpresa di Apple potrebbe essere rappresentata dalla produzione di un iPhone low cost. Si parla di uno schermo LCD da 6,1 pollici, in luogo dell’ormai classico OLED degli ultimi dispositivi di nuova generazione. Tra le colorazioni che saranno messe a disposizione dei potenziali clienti, si parla di tonalità lucenti e sgargianti come il rosso, il blu e il rosa. L’obiettivo sarebbe dunque di proporre un esemplare totalmente diverso rispetto agli altri, con una propria personalità ben definita e con la capacità di risultare accattivante agli occhi dei giovanissimi. A tutto ciò bisogna aggiungere il probabile tentativo di Apple di abbracciare anche la cosiddetta fascia media, con prezzi più accessibili per un pubblico dal budget limitato.

La seconda versione dell’iPhone X e dell’iPhone X Plus

Il terzo e il quarto iPhone da presentare nel corso dell’anno sono ancora avvolti nel mistero. In base a quanto diffuso da vari rumors, si parla del lancio di un moderno iPhone X, in grado di succedere al meglio al precedente grazie ad uno schermo OLED da ben 5,8 pollici. Inoltre, potrebbe entrare in produzione un innovativo iPhone X Plus con display OLED da 6,5 pollici, con caratteristiche sempre più avanzate. In questo modo, Apple manifesta il suo desiderio di continuare a crescere con top di gamma di primissima categoria.

Nel complesso, l’iPhone ha tutta l’intenzione di restare un simbolo della società moderna, con sempre più utenti che non possono fare a meno delle proprie molteplici funzionalità.