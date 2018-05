Approvato il dimezzamento del ticket sanitario

Era stato il primo provvedimento annunciato dall’assessore Gallera dopo la sua riconferma. Oggi la Commissione sanità della Regione ha espresso parere favorevole al dimezzamento del ticket sanitario sulle ricette mediche che passa così da 30 a 15 euro.

La misura è diretta ai cittadini non esenti che dovranno sostenere una spesa fino ad un massimo di 15 euro (rispetto ai 30 euro attuali) per il ticket aggiuntivo calcolato secondo fasce di valore che vanno dai 5 euro ai 51,01 euro e oltre. La Commissione Sanità ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta di rimodulazione avanzata dalla Giunta regionale.

Su richiesta del Partito Democratico, al parere è stata allegata anche una raccomandazione che chiede alla Giunta di legare le rimodulazioni future del ticket sanitario al reddito e non soltanto al valore della prestazione.



Il provvedimento entrerà in vigore il 15° giorno lavorativo successivo all’approvazione della relativa delibera da parte della Giunta regionale.

Questa la nuova tabella:

In Regione Lombardia sono già vigenti esenzioni aggiuntive rispetto a quelle previste a livello nazionale che vanno a sostenere le necessità dei cittadini con basso reddito o con problemi di disoccupazione e di cassa integrazione. Inoltre è prevista l’esenzione totale (per ticket e superticket) per i giovani di età inferiore ai 14 anni e del superticket per coloro che hanno un reddito familiare fiscale annuale non superiore a 18.000 euro.