Appunti di meraviglia allo Spazio Farioli

Sedici Città – appunti di meraviglia, è la mostra che l’artista Ivo Stelluti presenta allo Spazio Arte Carlo Farioli da sabato 2 giugno con inaugurazione alle ore 18. Il cuore pulsante del progetto è rappresentato da racconti di viaggi intrapresi dall’artista dal 2011 ad oggi: Africa, India, Nepal, Palestina, Giordania, Cuba, Cambogia, Birmania, Guatemala, Marocco, Iran, Vietnam …

“Tutti paesi dove sta per succedere qualcosa, – sottolinea Stelluti – o forse è già successo da un po’ e noi, in Occidente, non ce ne siamo accorti”. Solo vagabondando, infatti si possono cogliere differenze, imparare ad amarle e incontrare la bellezza di ciò che spesso si dà per scontato. “In alcuni angoli della Terra c’è ancora qualcosa che sarebbe molto utile a noi in questo momento: la capacità di adattarsi e la voglia di cambiare…”

Dai racconti nascono poi le opere pittoriche e i readings musicali. Le opere esposte sono realizzate, come nello stile dell’artista, con oggetti di recupero e materiali eco-compatibili, utilizzando come supporto non più la tela, ma dei cassetti in legno: ogni “cassetto della memoria” contiene infatti la storia di una città, sintetizzata in un colore, in un oggetto, in una forma, in un segno.

Le storie verranno lette, con accompagnamento musicale, durante gli eventi di inaugurazione e di chiusura della mostra. I readings sono realizzati in collaborazione con lo scrittore Fabio Castano e il pianista Tommaso Stingone.

Il ricavato della vendita dei quadri verrà interamente devoluto a Padre John di Mandalay, un missionario conosciuto da Stelluti durante uno dei suoi viaggi nella Birmania centrale, che cerca di offrire assistenza sanitaria gratuita a tutti i malati che giungono alla sua Missione.

Ivo Stelluti : “SeDiCittà – appunti di meraviglia”

2 – 10 giugno 2018

Inaugurazione: sabato 2 giugno ore 18 con reading musicale

Finissage: domenica 10 giugno ore 18 con reading musicale

Spazio Arte Carlo Farioli, via Silvio Pellico 15, Busto Arsizio – T. 388 4957878

Orari: giovedì-sabato 16.30/19.00; domenica 10.30/12.00 – 16.30/19.00

www.farioliarte.it