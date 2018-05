Apre la nuova “Biblioteca dei bambini” intitolata a Pinin Carpi

Si inaugura domani, sabato 19 maggio, alle 10.30 a Induno Olona, la nuova “Biblioteca dei bambini”, realizzata negli spazi di via Piffaretti dove c’era l’ambulatorio medico.

«Gli spazi attigui alla Biblioteca civica, in cui era ospitato l’ambulatorio medico di centro paese, oramai poco utilizzato e non più in grado di offrire un livello di servizi attualmente richiesti, saranno nuovamente dedicati ai lettori più piccoli – spiegano l’assessore ai servizi sociali e l’assessorato alla cultura di Induno Olona – Lettori a cui la Biblioteca di Induno ha da sempre dedicato un’attenzione speciale, grazie soprattutto alla sensibilità e alla dedizione della responsabile Maria Giovanna Romanò e del folto numero di volontari che ha aggregato attorno a sè».

La Biblioteca di Induno, infatti, all’interno del Sistema Bibliotecario “Valle dei Mulini” a cui aderisce, è riconosciuta per disporre di una tra le migliori collezioni di volumi e materiale dedicati all’infanzia e all’adolescenza.

L’inaugurazione sarà l’occasione per premiare i piccoli vincitori del concorso “Disegna il segnalibro più bello”, lanciato in occasione della mostra del 14 aprile sui lavoretti realizzati negli ultimi cinque anni di laboratori artistici tenuti da Nadia Chiesa. Sono pervenuti alla Biblioteca ben 600 disegni realizzati dai bambini delle scuole materne e delle scuole primarie, tra cui sono stati individuati i migliori 6, 3 per la fascia dai 3 ai 6 anni e 3 per la fascia oltre i 6 anni.

I sei disegni premiati diventeranno dei bellissimi segnalibri, che saranno utilizzati dalla Biblioteca nella consegna dei libri ai suoi frequentatori, mentre tutti i 600 disegni saranno esposti nel corso dell’inaugurazione.

Dopo la premiazione del concorso, alla presenza del sindaco Marco Cavallin e del parroco don Franco Bonatti, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova ala della biblioteca con il classico taglio del nastro, la benedizione degli ambienti e lo svelamento della targa dedicata Pinin Carpi, riconosciuto come uno tra i più importanti scrittori italiani per l’infanzia, a cui l’Amministrazione ha deciso di intitolare la Biblioteca dei Bambini. L’evento sarà valorizzato dalla preziosa presenza della figlia dello scrittore, Anna Carpi, responsabile dell’Associazione che porta il nome del padre e che promuove iniziative volte alla diffusione della cultura per i più piccoli.

La cerimonia si chiuderà con un piccolo rinfresco per tutti i presenti.