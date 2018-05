Ardena e Besozzo, due appuntamenti con la “Binda”

Doppio appuntamento, nel fine settimana, per il ciclismo targato “Binda”. La società del presidente Renzo Oldani infatti è chiamata a organizzare per domenica 20 maggio sia un consolidato evento per amatori, sia una nuova prova dedicata i più giovani.

Nel primo caso – la 13a Cronoscalata Internazionale Brusimpiano-Ardena – la “Binda” opera insieme all’associazione “Amici del Cuvignone” per permettere lo svolgimento di una “classica” del pedale amatoriale. La manifestazione ha risvolti benefici a favore di alcune iniziative di solidarietà. Gli iscritti potranno partire tra le 8.30 e le 12.30 e misurarsi su un tracciato in salita lungo 3 chilometri che termina nei pressi della Madonna di Ardena. Alla fine ci saranno anche le classifiche con i tempi, ma la prova è innanzitutto “amichevole”. Attesi anche tanti pedalatori dal Canton Ticino.

Sempre domenica, ma al pomeriggio, la “chiamata” è invece per la categoria “Giovanissimi” (7/12 anni), quella di ingresso nel mondo del ciclismo. In programma c’è infatti il 1° Trofeo Comune di Besozzo, con un tracciato cittadino che si snoda per circa un chilometro con almeno 130 iscritti. Partenza alle 14,30 in via XXV Aprile nei pressi del Teatro Duse.

