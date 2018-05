Arduino, la scheda che ha cambiato il mondo

Una giornata di confronto e sperimentazione, per gli “smanettoni” e non solo. È l’Arduino Day, la giornata internazionale che celebra e promuove lo sviluppo di Arduino, l’innovativa scheda nata in Italia.

Un evento -alla quinta edizione – che si tiene in una decine di località in tutta Italia (e in molte altre in giro per l’Europa, 499 in totale), tra cui Gallarate.

Non è un caso – ovviamente – che anche Gallarate compaia nella lista degli eventi. Qui infatti hanno sede la rivista specializzata Elettronica In e lo store Futura Elettronica , che ha progettato la stampante 3D più venduta al mondo nel 2013, anno di consacrazione della stampa in 3D.

L’evento per Arduino Day 2018 sarà ospitato nella sede di futura.academy Gallarate. Si terranno talk e workshop – dalla filosofia rivoluzionaria di Arduino alle tante applicazioni – e ci sarà un’area espositiva dove gli appassionati potranno mostrare i propri lavori e le proprie competenze.

Chi fosse interessato ad accostarsi al mondo di Arduino può iscriversi qui.

Sui social si viaggia con l’hashtag #ArduinoD18.