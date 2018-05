Arrestati tre passatori di migranti nel Comasco

Si è conclusa con tre arresti e due denunce l’operazione Caronte condotta dalla Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. Il Gip di Como in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della procura della repubblica, ha arrestato tre persone responsabili di aver promosso, diretto e organizzato l’ingresso di più stranieri in altro Stato senza che questi ne fossero cittadini o ne avessero il titolo.

Le indagini per contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani ed il traffico di migranti sono iniziate nel 2017 . Nell’attività di osservazione e perlustrazione dei valichi di confine i finanzieri di Ponte Chiasso tenevano sotto controllo il comportamento di alcuni stranieri originari del Gambia, del Mali e delle Tunisia, sospettati di favorire, in cambio di soldi, l’uscita di migranti dal territorio nazionale per fare ingresso illecitamente in Svizzera, sfruttandone lo status di sofferenza, nonché la sudditanza emotiva, psicologica ed economica.

Le indagini, effettuate in collaborazione con le autorità svizzere, in particolare con il Centro di cooperazione di Polizia e dogana di Chiasso, confermavano l’esistenza di due gruppi di “passatori”, il primo operante nella zona adiacente il valico di “Crociale dei Mulini”, localizzato nel territorio di Ronago, e il secondo nella zona boschiva limitrofa al valico stradale di Ponte Chiasso. Per orientarsi i passatori utilizzavano rudimentali mappe manoscritte che riproducevano i percorsi da seguire.