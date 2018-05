Arrestato “nonno pusher”, il pensionato che spacciava ai ragazzini

Frequentava i giardini pubblici ma non per riposarsi, si faceva venire a trovare a casa ma non per un saluto. E’ “nonno pusher”, il 68enne di Cavaria con Premezzo che nelle scorse ore è finito in manette arrestato dai Carabinieri di Cassano Magnago.

Da alcuni giorni i carabinieri tenevano d’occhio gli spostamenti dell’anziano spacciatore -pensionato e pregiudicato- che, forse sfruttando il proprio stato anagrafico, riteneva di poter spacciare sostanza stupefacente indisturbato. I suoi clienti erano soprattutto giovanissimi, ai quali vendeva la droga sia all’interno della propria abitazione che in giardini e parchi pubblici della zona.

Così è scattato l’arresto: i militari hanno attesto che “nonno pusher” facesse rientro, alle prime ore della notte, dal proprio giro di consegne, bloccandolo e svolgendo una accurata perquisizione personale e domiciliare. Un’attività che ha consentito di rinvenire 3 dosi di cocaina, già preconfezionate e pronte per essere ceduti, oltre ad hashish già rollato in spinelli (per favorire l’acquisto da parte dei piu’ giovani). Durante la perquisizione sono stati trovati anche 2 bilancini di precisione digitali e vario materiale per taglio sostanze stupefacenti oltre a 4.875,00 in contanti, sicuro profitto della illecita attività, di cui 475 euro guadagnati al rientro in abitazione ed evidente guadagno delle cessioni appena effettuate.

Al termine delle formalità di rito “Nonno Pusher” è stato arrestato e sarà processato per direttissima