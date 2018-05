Arriva il bello, i consigli “salva fungiatt”

Martedì 29 maggio alle ore 21.00 alla sede di Unità di Soccorso Tecnico alla Rasa di Varese – Villaggio Cagnola Parco Regionale Campo dei Fiori, si terrà una serata organizzata da UST Varese per approfondire il tema della sicurezza durante le attività che si svolgono in ambiente.

In particolare l’incontro è indirizzato a tutti coloro che amano fare trekking, mountain bike, gite naturalistiche e cercatori di funghi.

«È nostro obiettivo informare e dare consigli pratici per evitare situazioni pericolose, valutare le proprie competenze in rapporto alla tipologia di attività e conoscenza del territorio – dice Davide Piovesan, Direttore Scuola Tecnici SaR Unità Soccorso Tecnico – Ricerca e Soccorso Persone – . Sebbene la Provincia di Varese non possieda importanti montagne, è comunque caratterizzata da vallate e rilievi minori che sono attraversate da sentieri ed itinerari molto ricercati dagli amanti dell’outdoor».

«Spesso si sottovalutano i sentieri e i monti dietro casa perché sembrano poco isolati e di quote minori, ma le insidie e le caratteristiche ipogee del nostro territorio sono sufficienti per creare condizioni pericolose – continua Piovesan – .

Lo stesso Campo dei Fiori, considerato per molti il parco della Città di Varese, presenta invece sentieri esposti e con vere caratteristiche di montagna, in grado di coprire itinerari chilometrici attraversando anche zone non coperte dal cellulare».

La serata è aperta a tutti e vedrà la presenza anche del Direttore dott. Bernasconi del Parco Regionale del Campo dei Fiori per illustrare alcuni aspetti relativi alle zone più significative del Parco.