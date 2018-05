Arriva il convegno nazionale di Araldica (con i vostri stemmi)

Quest’anno per la prima volta Varese ospiterà il più importante appuntamento nazionale dedicato all’araldica, il convegno itinerante dal titolo“Araldica: attualità e prospettive”.

A promuovere l’iniziativa è il Centro Studi Araldici, ente culturale con sede ad Arcisate, Varesenews e l’Università degli Studi dell’Insubria, che ospiterà l’evento venerdì 4 e sabato 5 maggio prossimi.

Un’edizione, quella varesina, che gli organizzatori hanno reso speciale con un grande censimento-caccia al tesoro delle testimonianze araldiche presenti in provincia di Varese, realizzato in collaborazione con Varesenews, a cui avete partecipato numerosi: le foto arrivate (nella galleria fotografica trovate le più significative) saranno proiettate durante il convegno, nella prima “mappatura” araldica della provincia: l’appuntamento è per venerdì 4 alle 17.15 nell’aula magna di via Dunant.

Lo scopo finale degli studiosi è inoltre catalogare, studiare e pubblicare il materiale censito, nel primo libro di araldica varesino: dove il nome degli autori sarà ovviamente associato alle immagini pubblicate.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

VENERDI’ 4 MAGGIO



Ore 9.00 Saluto Autorità

Ore 9.30 Tavola rotonda: “Arte e araldica: quale rapporto oggi” – Con Luigi Borgia (Académie Internationale d’Héraldique), Andrea Spiriti (docente di Storia dell’Arte Moderna – Università degli Studi dell’Insubria) e Marco Foppoli (Académie Internationale d’Héraldique), moderatore Raffaele Coppola (Centro Studi Araldici)

Ore 11.30 Presentazione “Rapporto Nazionale sullo stato dell’Araldica” in Italia – a cura del Centro Studi Araldici

Ore 14.30 Consegna Gran Premio Scudo d’Oro e del premio di laurea in memoria di Paolo Giovanni Maria Coppola – a cura del Centro Studi Araldici

Ore 15.30 Iniziative/esperienze d’interesse – “Società Italiana di Studi Araldici” – Alberico Lo Faso di Serradifalco (Presidente SISA)

Ore 15.45 Artista araldico – Marco Foppoli (Académie Internationale d’Héraldique)

Ore 16.15 Italia araldica – Il Castello di Melegnano – Gianfranco Rocculi (Società Italiana di Studi Araldici)

Ore 16.45 Affinità araldiche – Vessillologia – Flavio Livio Marchetto (Bandiere Storiche)

Ore 17.15 Varese araldica, le immagini degli emblemi araldici presenti nella provincia di Varese censiti in collaborazione con i lettori di Varesenews

SABATO 5 MAGGIO

Ore 09.00 Novità editoriali dell’ultimo anno – modera Raffaele Coppola (Centro Studi Araldici):

Blasonario di un sogno – Maurizio Carlo Alberto Gorra

Libro d’Oro di San Miniato – Michele Fiaschi

Araldica Benacense e Valsabbina – Enrico Stefani

Stemmario di Barga e del suo territorio – Francesco Boni de Nobili

Le api delle città – Massimo Ghirardi e Giovanni Giovinazzo

L’Ordine costantiniano di San Giorgio. Storia, stemmi e cavalieri – Attilio Offman

Araldica viscontea in provincia di Varese – Roberto Stefanazzi

Le due giornate avranno sedi diverse, e precisamente venerdì 4 maggio l’Aula Magna Graniero Porati di via Dunant 3, e sabato 5 maggio l’Aula didattica di via Monte Generoso 71, in entrambi i casi a Varese.

I promotori dell’iniziativa segnalano inoltre che per ragioni organizzative è preferibile segnalare la propria presenza alla segreteria organizzativa: araldica.varese@gmail.com, anche per conoscere le convenzioni stipulate per l’occasione per i pasti e per il pernottamento.