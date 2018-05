Arriva l’estate e le rette dell’asilo “schizzano”

Buongiorno,

sono la mamma di un bambino che abita a Buguggiate e frequenta la scuola dell’Infanzia, come tutti gli anni quello che succede per l’asilo estivo è alquanto vergognoso e indegno.

Il calendario scolastico finisce con la scuola a giugno rendendo il mese di luglio un problema per un sacco di famiglie e anche quest’anno, nonostante le numerose lamentele dello scorso anno, è arrivata la tanto attesa comunicazione per la frequentazione dell’asilo estivo gestito da una cooperativa, beh…non so quanti se lo potranno permettere: la retta da 100 euro mese a 250 euro per 4 settimane più un buono pasto da quasi 5 euro per lasciare il bambino dalle 9 alle 15.30; se poi ci mettiamo il pre asilo, che sicuramente non raggiungerà il numero di iscritti, sono altre 125 euro al posto delle normali 40 euro durante l ‘anno per un totale di circa 480 euro a figlio.

Ora, non è che proprio voglio fare i conti in tasca a nessuno ma una famiglia con due figli cosa deve fare?

Una mamma che lavora e che non ha nessuno a casa per portare il figlio alle 9 lo lascia davanti al cancello a 5 anni?

L’asilo deve essere un servizio: noi genitori lavoriamo 12 mesi l’anno e paghiamo rette anche per le vacanze natalizie, Pasquali o i vari ponti.

Vorrei sapere dal nostro sindaco Galimberti: dove lasciamo i nostri figli?

L’anno scorso non si è raggiunto nemmeno il numero dei bambini, ma vorrei ben far notare che non è perché le famiglie di Buguggiate sono fortunate e non ne hanno bisogno, ma perché lasciavamo i figli in camp estivi o altri asili ad un prezzo più agevolato, magari dovendo rinunciare ad essere più tranquilli perché i bambini non conoscevano i compagni, le persone addette o il posto nuovo.

E’ giusto?

Facendo quattro conti forse se tenessero più basse le rette gli iscritti sarebbero di più e si arriverebbe comunque alla cifra necessaria, ma a questo punto mi viene da dire che dei nostri figli non importa a nessuno!

Caro Sindaco mi faccio portavoce di tante mamme che hanno bimbi anche più piccoli: si faccia un giro al parchetto vicino all’asilo uno di questi pomeriggio e sentirà i commenti di chi, quando arriva l’estate, inizia a sudare per l ‘ansia di non sapere dove mettere i propri bambini!

Lettera Firmata