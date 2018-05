Arriva l’estate, riapre il bar di villa Toeplitz

Riapertura in grande stile, sabato 12 maggio per la stagione primavera/estate del Tennis Bar di Villa Toeplitz.

Il locale, gestito da Twiggy Varese, riapre sabato 12 in uno dei parchi più belli e caratteristici della città. E per farlo i gestori hanno organizzato una festa di presentazione delle attività in programma da qui a fine settembre.

L’appuntamento è dalle 16, quando aprirà il campo di calcetto per tutti coloro che non hanno paura di mettersi in gioco. Dalle 18 apertura della cucina a cura di #TwiggyVarese: come ogni festa estiva che si rispetti, protagonista sarà il barbecue: hamburger, salamelle, sandwich e tutto quello che si può grigliare sarà al centro della cena.

Dalle 19.00 magia e illusionismo all’ora dell’aperitivo, con Vittorio Belloni, mentre dalle 20 protagonista la musica dei The Grapes, band varesina che porta sui migliori palchi della provincia (e non solo) #intothewildproject. In questa occasione presenterà anche alcuni brani propri.

Tra le conferme del tennis bar per la stagione 2018 ci sono la rassegna #summerbreak, quella di 67 Jazz Club varese, al #fottutolunedì, ai #giardiniletterari. Ma tante saranno anche le novità: a partire dal servizio cucina in collaborazione con Twiggy Varese, all’inserimento di tante attività per bambini, alle giornate domenicali dedicate agli sport minori, ai tornei di calcetto e molto altro. Per tuto questo l’ingresso è libero.