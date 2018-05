Arriva l’estate, il sindaco scrive a Poste Italiane: “Non lasciate i cittadini senza servizio”

Con l’arrivo della stagione estiva si ripresenta il problema della chiusura per metà dei giorni della settimana dell’Ufficio Postale di Castegnate e del turno pomeridiano per quello di via Bernocchi.

Tale decisione unilaterale di Poste Italiane, senza consultare preventivamente le autorità locali, sembra essere dovuta ad una carenza di personale in sostituzione di quelli che vanno in ferie. A subirne le conseguenze ed i disagi sono soprattutto i cittadini, i pensionati e le imprese che restano senza la quotidiana apertura degli uffici di un importante servizio pubblico.

Senza aspettare la comunicazione all’ultimo minuto di una decisione già presa, il sindaco Mirella Cerini, ha preso carta e penna ed ha scritto una lettera alla direzione della Filiale di Busto di Poste Italiane in modo da avere “una informazione preventiva e la possibilità di poterne discutere per concordare maggiori giornate e turni di apertura, riducendo al minimo l’impatto negativo nei confronti della cittadinanza”.

L’attuale Giunta questa volta ha voluto prevenire la problematica delle chiusure estive di un così importante servizio per l’intera collettività, così come per quelle del recapito della corrispondenza che soprattutto in passato ha avuto disservizi e ritardi nelle consegne in tutto il territorio comunale. Proprio per questo ha partecipato attivamente anche ai tavoli di incontro provinciali con i responsabili di Poste per dar voce alle lamentele ed alle criticità riscontrate dalla cittadinanza.

In attesa di una convocazione di un tavolo provinciale anche per il problema degli orari e dei servizi negli uffici postali il sindaco ha deciso di anticipare i tempi e di passare all’azione scrivendo direttamente per chiedere informazioni e consultazione preventiva.