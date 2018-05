Arriva il piano della comunicazione del comune

Ci sono voluti dieci mesi (e qualche polemica) ma alla fine è arrivato, e anche corposo, il piano di comunicazione per il comune di Varese.

L’incarico per una consulenza da 40mila euro all’anno era stato affidato a Marco Marturano, l’ex spin doctor del sindaco.

IL PIANO: PRESENTATO A MARZO, PUBBLICATO A MAGGIO

Il piano presentato il 16 marzo 2018, è stato approvato all’unanimità nella seduta di giunta del 10 aprile scorso ed è stato pubblicato sul sito del Comune di Varese venerdì 4 maggio.

«Uno strumento decisivo – si legge nel documento della giunta – per reimpostare la capacità di un ente pubblico di relazionarsi con i cittadini e condividere insieme le scelte dell’amministrazione» e rivolto non solo alla comunicazione ai cittadini e alla stampa, ma anche alla macchina comunale.

UNA REDAZIONE INTERNA PER LA COMUNICAZIONE

Il documento, che sarà seguito da tre aggiornamenti annuali dal 2019 al 2021 e i cui obiettivi saranno verificati alla fine di ogni anno, oltre a impostare le priorità di lavoro 2018 “ridisegna un metodo generale di lavoro per l’amministrazione”: creando una redazione interna al comune sia per la comunicazione interna che per i rapporti con stampa ed esterno.

Definisce inoltre responsabilità e ambiti di lavoro, come la gestione di social e sito web e il coordinamento di alcuni “grandi eventi”, in primis Fiera di Varese e Nature Urbane (ma fa capolino, nel documento, anche la finora solo accennata mostra su Guttuso) e prevede l’attivazione di due newsletter: una esterna (già approntata) e una interna.

TRE NOMI (NOTI) PER LA REDAZIONE

Nel piano di comunicazione vengono definiti anche i responsabili di questo lavoro di comunicazione: l’attuale portavoce del sindaco e responsabile dei rapporti con la stampa Mario Petitto, che si occuperà principalmente di rapporti con la stampa, social e newsletter, e Antonella Perrotta – già responsabile della comunicazione, soprattutto ai grandi eventi, e dal 2015, responsabile degli archivi – che si occuperà principalmente di comunicazione interna, eventi, e sito web. Entrambi saranno coordinati, secondo il piano, da chi il piano l’ha redatto: Marco Marturano.

NELLE LINEE GUIDA, L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE INTERNA

Le linee guida sottolineano, innanzitutto, l’importanza della comunicazione interna tra gli oltre 800 lavoratori di palazzo Estense. Il piano poi si occupa anche della comunicazione nei confronti dei cittadini, e poi, come era stato annunciato, della promozione del brand Varese, per attrarre investimenti sulla città: in questo caso, nel documento si citano anche contatti con Milano per eventi di presentazione della città in collaborazione.

PRESENTAZIONE UFFICIALE A BREVE

Delibera di giunta, piano di comunicazione e sue linee guida sono ora nella pagina dell’albo pretorio, ma l’amministrazione non si limiterà a tale tipo di segnalazione.

Il primo commento è stato dell’assessore con delega alla comunicazione, Francesca Strazzi : “E’ stato il risultato di un grande lavoro svolto in questi mesi con le professionalità oggi a disposizione dell’amministrazione. Il piano di comunicazione rappresenta una delle basi per rendere ancora più squadra il Comune al suo interno, per portare i cittadini sempre più nel cuore delle scelte e della partecipazione, aumentando il coinvolgimento attivo attraverso strumenti più incisivi messi a disposizione dell’Ente, e per fare di Varese una città turistica e attraente per gli investimenti che creano lavoro e sviluppo di eccellenza».

Ma è stato inoltre già annunciato, in una nota stampa del Comune, che nei prossimi giorni i dettagli del Piano verranno illustrati in una conferenza stampa.