Arriva a Somma il primo Festival di Teatro di strada

La Pro Loco Somma Lombardo porta in città una manifestazione diversa da tutte le altre: si snoderà all’aperto con un genere unico dove l’artista, l’ambiente circostante e il pubblico interagiscono creando un teatro magico.

Si chiama “Stra-Vaganti, un sorriso ci salverà” il primo Festival di Teatro di strada a Somma Lombardo che e si terrà il 19 maggio dalle ore 16 alle ore 24, con direttore artistico Michela Prando, già più volte presente sul territorio sommese con vari spettacoli.

“Stra-Vaganti” alla sua prima edizione vuole partire dal tema della risata: “un sorriso ci salverà” lo slogan che fa bene alla salute. Tutti gli artisti coinvolgeranno in modo clamoroso ma allo stesso tempo poetico, con la loro arte, simpatia, autoironia e risata il pubblico.

Gli Artisti, presenti nelle piazze del centro storico di Somma, si esibiranno più volte con:

– Diego Draghi, artista di strada eclettico e divertente con “Fuori Pista”

– Chicco e Paolo Colombo e i loro stupendi burattini con Briciole

– Claudio Levati, per noi dalla Spagna con il suo “MeMix”

– Nema Problema Orchestra con affascinanti sonorità tradizionali balcaniche

– Gianni Risola che, dalla riviera romagnola, arriva con il suo veterano della strada OttoPanzer

– Matteo Curatella, un dolce poeta cantastorie itinerante

– Mariangela Martino, artista Varesina con il suo “Guardaroba”

– Claudio Cremonesi in “Zitto zitto” artista che si è esibito nei maggiori festival europei

– Trucca bimbi

Il costo per tutti questi spettacoli sarà di 5 euro mentre i bambini fino ai 14 anni compiuti entrano gratis. Pro Loco Somma ha anche pensato ad un piccolo punto street-food dove il pubblico potrà sostare e ristorarsi, così da non perdere nessuno spettacolo. Il tutto allietato dalla magia del Castello Visconti di San Vito incorniciato da bancarelle presenti per tutto l’evento.