In arrivo 300 mila euro per l’ostello di Monteviasco

A margine dell’incontro avvenuto ieri nella sede di rappresentanza di Comunità montana di Via Collodi a Luino il presidente dell’ente Giorgio Piccolo ha parlato anche di importanti novità per Monteviasco: «Nel bilancio del 2018 sono stati stanziati fondo per un valore di circa 300 mila euro con la previsione di completare l’ostello».

Piccolo ha poi aggiunto che «Comunità Montana è sensibile alle situazioni dei piccoli comuni di montagna, che vedono un progressivo spopolamento e per i quali si è impegnata per renderli turisticamente interessanti ed accessibili col ripristino di sentieri e piste ciclopedonali che possano attirare visitatori che, oltre ad apprezzare le bellezze naturalistiche, possano anche sostenere l’agricoltura di nicchia di montagna».

L’incontro aveva come obiettivo discutere del progetto Life Natura 2000.

COS’E’ LIFE NATURA