In arrivo la prima delle tre edizioni speciali dell’Antico Mercato Bosino

L'”Antico mercato bosino“, il tradizionale appuntamento con l’antiquariato e il collezionismo a Varese che anima le vie del centro storico ogni seconda domenica del mese, sta per arrivare con la prima delle tre edizioni speciali dell’anno.

Ogni anno, oltre all’appuntamento mensile, ci sono infatti tre edizioni straordinarie: una primaverile, una autunnale e una natalizia. Una occasione in più da offrire agli appassionati e ai collezionisti, a chi cerca idee originali per un acquisto o un regalo a prezzi vantaggiosi.

Le date del 2018 di queste edizioni speciali sono: per l’edizione primaverile giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 maggio, per l’edizione autunnale giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 ottobre e per l’edizione natalizia giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 dicembre.

Il mercatino è aperto a tutti gli operatori muniti di regolare licenza che trattino la merceologia prevista dal vigente regolamento. Per informazioni e adesioni rivolgersi a: Massimo Praderio cell 3389661402 email ambaradam59@gmail.com