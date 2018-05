Arte e piante aliene la Concept Art nascosta nel cinema

Venerdì 9 maggio alle ore 17.30 presso la Sala del Risorgimento dei Musei Civici di Villa Mirabello (Piazza della Motta 4, Varese) si terrà il sedicesimo incontro del ciclo di conferenze legato alla mostra “Alieni. La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo” (www.uninsubria.it/alieni), organizzata dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con il Comune di Varese, in esposizione fino all’27 maggio 2018).

Le Nuove Tecnologie, da oltre 20 anni insegnate nelle Accademie e nelle Università, stanno mutando il modo di produrre e fruire l’arte. Debora Ferrari e Luca Traini, curatori d’arte e fondatori di Neoludica Game Art gallery, con un intervento dal titolo “Arte aliena. La Concept Art nascosta al cinema, in tv e nei videogame; come cambia la produzione e il consumo dell’arte nel XXI secolo”, ci guideranno in un piacevole excursus che collega la storia dell’arte e dei nostri beni culturali alle nuove pratiche artistiche, che cambiano le estetiche contemporanee e modificano anche la divulgazione delle arti, dal cinema ai videogame. Siamo fruitori di un’arte aliena che dobbiamo ancora imparare a riconoscere.

Alla conferenza parteciperanno i ragazzi del Liceo Sereni di Luino e Laveno per il progetto di valorizzazione dei beni culturali con le tecnologie, nel programma di “Legalità come Prassi” realizzato con l’Università degli Studi dell’Insubria.

