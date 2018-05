“Arti in gioco” per la festa cittadina

Settima edizione della Festa Cittadina per Malnate. Domenica 20 maggio sarà “Arti in Gioco”; questo il tema scelto dagli organizzatori per il 2018.

Come ogni anno saranno le associazioni e le scuole a dare vita alla grande festa che si svolgerà sulla strada provinciale, per un giorno chiusa al traffico e dedicata ai cittadini.

Programma

10.00 Celebrazione S. Messa delle tre Parrocchie al Camping “La Famiglia”

11.30 Inaugurazione e saluto delle Autorità nel Parco di Villa Braghenti

14.00 Inaugurazione con il Consiglio dei Bambini dell’Area Verde di fronte alla Casa Comunale – P.zza V.Veneto

14.30 Inaugurazione dell’Area Baby Pit-stop al piano terra della Casa Comunale – P.zza V. Veneto

Dalle 12.00 possibilità di pranzo con gli alpini (punto di ristoro in Villa Braghenti) o presso gli stand gastronomici.

Fino alle 19.00 giochi, attività ludiche, sportive e di intrattenimento, tornei, laboratori, danze, esibizioni, spettacoli, musica live e tanto divertimento.

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SARÁ ANNULLATA