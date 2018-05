“Articolo Tre” incontra il presidente Fontana

Si è svolto in mattinata a Varese, l’incontro fra il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’Associazione Articolo Tre di Varese, rappresentata dal presidente Emanuela Romeo e dal suo vice Francesco Marcello.

Presente all’incontro anche Luca Marsico, ex consigliere regionale di Regione Lombardia e socio d’onore dell’associazione varesina.

“Ringraziamo il Presidente Fontana per averci accordato, in tempi brevi, un incontro che è servito per presentargli nel dettaglio la nostra realtà associativa, che si occupa delle disabilità e fragilità – sottolineano Romeo e Marcello – abbiamo voluto esporre al Presidente, anche a nome di Emanuele Fiore, le criticità legate al problema delle Rsa,e già affrontate in modo tempestivo da Regione Lombardia, certi che congiuntamente all’assessore Gallera, si potrà giungere ad una soluzione definitiva di una questione che interessa migliaia di famiglie lombarde. Un altro aspetto precipuo trattato, è stata la richiesta di attenzione massima alle famiglie che vivono, nel quotidiano, la disabilità, rimarcando che l’ente regionale è sempre stata al loro fianco mettendo in campo ogni strumento possibile. Certi che Regione Lombardia saprà stare, sul punto, al passo con i tempi – concludono – si è formulata la proposta di redazione di un bando regionale atto ad erogare più servizi utili per le famiglie e la piena attivazione della legge regionale 15/2016.”