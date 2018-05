Ascom Luino: Franco Vitella presidente

52 anni il prossimo 4 giugno, assicuratore, luinese, Franco Vitella è il nuovo Presidente di Confcommercio Ascom Luino; è stato eletto nella riunione del Consiglio Direttivo del 21 maggio 2018.

Le cariche dell’Associazione sono giunte in scadenza lo scorso 31 dicembre e, nei mesi di aprile e maggio, si sono svolte le attività elettorali che hanno portato al rinnovo degli organi sociali per il prossimo quinquennio.

Vitella riceve il testimone da Aurelio Personeni, ‘storico’ Presidente, rimasto in carica dal 14 aprile 1982 sino a questa settimana. L’Assemblea di lunedì scorso gli ha tributato un grande ringraziamento per il quasi quarantennale impegno nel sodalizio: per lui una targa che sintetizza i suoi ineccepibili meriti “Al Cavaliere Aurelio Personeni un sentito ringraziamento per i 36 anni dedicati con coraggio e passione all’Associazione.

Grazie Aurelio! Il Consiglio Direttivo, la Direzione e tutti i dipendenti”.

Personeni è stato insignito dell’onorificenza di Presidente Onorario, con iscrizione nell’Albo d’Onore.

Anche i dipendenti Ascom hanno voluto salutarlo, e ringraziarlo, con una simpatica foto.

Inizia ora la presidenza di Franco Vitella, più giovane di età ma che può comunque vantare una lunga esperienza associativa in Ascom Luino. Sin dall’apertura della partita Iva, nel 1995, è socio Ascom; entra nel Consiglio Direttivo l’11 luglio 2002; componente della Giunta Esecutiva dall’11 marzo 2004; vice Presidente dal 24 maggio 2012. Ha ricoperto vari ruoli nella struttura provinciale di UNIASCOM e in Camera di Commercio, quale consigliere camerale dal 2015 al 2017.

«Il mio motto è ‘innovazione nel segno della continuità’: punto a rafforzare la collaborazione con i nostri associati, con enti e amministrazioni pubbliche per far crescere commercio e turismo, a beneficio del territorio e delle imprese che ne rappresentano il tessuto produttivo e occupazionale», il commento di Vitella. Quale vice Presidente è stato eletto Eros Sala, titolare di un negozio di casalinghi e cristallerie a Luino. La Giunta Esecutiva è formata, oltre che da Vitella e Sala, da Pietro Eusebio, Attilio Sbernini, Danilo Pattaro.

Del consiglio Direttivo fanno parte Mariuccia Giani, Carlo Alberto Talamona, Pietro Renzo Pelandella, Luca Alesi, Claudio Carollo, Stefania Tomasetto, Adriano Giannini, Michele Marmino, Luciana Montini, Anna Bezzolato, Patrick Marmorato, Vanni Maran, Revisori dei conti Giovanni Maffenini e Giacomo Mandelli.