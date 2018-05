Asparagi e fragole in festa con l’Antincendio

Compie 35 anni ed è più fresca che mai la tradizionale “Sagra dell’asparago e della fragola”, appuntamento primaverile con la buona tavola promosso come sempre dalla Squadra Volontari Antincendio di Gemonio.

La manifestazione, nata per sostenere le attività della Squadra (una delle più radicate e antiche sul territorio tra quelle create per lo spegnimento degli incendi, ora parte del sistema di Protezione Civile), si articola su due giorni, sabato 19 e domenica 20 maggio, secondo uno schema consolidato.

L’apertura della festa – nella struttura polifunzionale di via Curti (accanto a scuole e palestra) è prevista per le ore 18 di sabato con la vendita al pubblico di asparagi e fragole. Dalle 19,30 è possibile cenare con un menu che comprende – tra gli altri – il risotto con gli asparagi, il risotto con le fragole e gli agnolotti con gli asparagi.

Domenica 20 maggio invece l’apertura è alle ore 11 (con la vendita) mentre i piatti dalla cucina arriveranno a partire da mezzogiorno. La cena sarà disponibile dalle ore 19.

La sagra si svolgerà anche in caso di maltempo: la struttura polifunzionale di via Curti ha infatti ampli spazi coperti a disposizione sia per gli organizzatori, sia per i partecipanti.