Asparagi nel piatto e un giro tra le rose

Gli appuntamenti del fine settimana offrono tante occasioni per festeggiare le mamme. A Cantello è tempo di asparagi mentre le rose sbocciano a Casalzuigno. La Street Food la trovate in centro città. Ecco tutti gli eventi:

Varese – Ha aperto la stagione dei festival varesini dello street food quattro anni fa in via Marconi e anche quest’anno riempirà con i i profumi e i sapori di tutto il mondo piazza della Repubblica: da giovedì 10 maggio a domenica 13 arriva a Varese Platea Cibis, la kermesse culinaria itinerante con prodotti regionali tipici del bel Paese e piatti internazionali, che gira tra le più importanti piazze italiane da fine marzo.- Tutto il programma

Varese – Domenica “Antico mercato bosino”, mostra mercato di antiquariato ed articoli da collezione, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 nel Centro storico. Antiquariato, ceramiche, etnico, libri, militaria, mobili, vetri, oggettistica da collezione e mille curiosità per tutte le tasche.

Varese – Dopo la grande richiesta e il successo delle passate occasioni, sabato 12 e domenica 13 maggio riapre le porte ai visitatori il rifugio antiaereo nei Giardini Estensi di Varese. – Tutto il programma

Varese – E’ l’ultimo weekend per il Glass Emotion Bridge: l’ultimo giorno in cui si potrà salire sulla struttura temporanea di piazza Podestà è infatti domenica 13 maggio. – Tutto il programma

Varese – Una memorabile esperienza di formazione personale. Il tema della leadership affrontato in modo inedito, avvincente. Domenica 13 maggio, dalle 9 alle 19, al Teatro Santuccio di Varese, si terrà MIRROR, un’intera giornata di formazione per modellare la tua personale, unica capacità di leadership. – Tutto il programma

Varese – La Federazione Italiana Golf sarà in Piazza Montegrappa con la dimostrazione di gioco con gonfiabile. Dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Varese – Sarà a Varese sabato 19 maggio, alle 17 e 30, alla Libreria Ubik Maria Luisa Frisa. Critico e curatore, è professore ordinario all’Università Iuav di Venezia – Tutto il programma – Domenica 13 invece, la giornalista e scrittrice Assunta Sarlo presenta il libro “Ciao Amore Ciao” (edizioni Cairo), alle 11 alla Ubik.

Varese – Domenica 13 maggio – in occasione della Festa della Mamma – Azalea della Ricerca sarà in 3.700 piazze insieme ai 20 mila volontari per distribuire 580mila azalee e raccogliere fondi a sostegno dei ricercatori. Guarda dove trovarle in provincia – Tutto il programma

Varese – Un’intera mattina dedicata a svelare, raccontare ed analizzare la figura del cardinale Attilio Nicora. E’ quello che succederà al Salone Estense di Varese sabato 12 maggio, nell’incontro dal titolo: “Il lascito spirituale e culturale del Cardinale Attilio Nicora – Il pastore e il diplomatico”. – Tutto il programma

Varese – “15 anni…suonati”. Buon compleanno ImmaginArte. Appuntamento alle 17 al Salone Estense del Comune di Varese (Via Sacco, 5). Concerto offerto alla cittadinanza in occasione dei 15 anni dalla nascita dell’Associazione. Il concerto è eseguito dall’Orchestra. I piccoli Musici Estensi“ composta da bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni. www.associazioneimmaginarte.it.

Varese – Weekend a teatro allo Spazio Yak di Piazza De Salvo. Sabato e domenica si terrà la prima edizione di “Play To Play Festival – L’altro lato dello sport” con due spettacoli: sabato dedicato a Agassi, domenica a Bartali. www.karakorumteatro.it – Tutto il programma

Casalzuigno – Al via il primo fine settimana di “Rose di Maggio” a Villa Della Porta Bozzolo. Sabato 12 e domenica 13 saranno dedicati alla “regina dei fiori” e al roseto della Villa e sarà possibile incontrare vivaisti specializzati, imparare le tecniche di coltivazione, conoscere in profondità il mondo che ruota intorno a questo fiore straordinario. Inoltre, laboratorio per bambini e visite guidate al roseto e al parco – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 12 maggio, dalle ore 20.30 all’Auditorium Comunale di Maccagno (Via Valsecchi 23), prenderà il via la prima delle due serate dedicate alla settima edizione di MusicAvisando, la vetrina musicale che porta alla ribalta i giovani talenti del territorio. – Tutto il programma

Sesto Calende – Il Mercato di Campagna Amica di Sesto Calende torna sabato 14 aprile, con un’altra importante novità: si tratta della “degustazione guidata di formaggi freschi caprini della Valcuvia” a cura dell’azienda CapriValcuvia (Rancio Valcuvia), affiliata a Campagna Amica, in collaborazione con il Panificio di via Mercato. Inoltre, sotto i gazebo gialli di Campagna Amica, i consumatori avranno la possibilità di acquistare le specialità rurali del territorio – Tutto il programma

Cantello – La 78° edizione della Fiera dell’Asparago di Cantello prenderà il via in questo fine settimana. Sabato 12 e domenica 13 a partire dalle 16.30 sarà aperto il mercatino dei sapori con la possibilità di acquistare tanti prodotti a base di asparagi, asparagi freschi e altre cose buone dei produttori locali. Dalle 19 e 30 apertura delle cucine e la sera musica – Tutto il programma

Malnate – “La Ferrovia dei ricordi e le cave di Molera” . Domenica gita con le “Uscite Narranti” alle 15.00, ritrovo all’ Ex-Stazione via Gorizia, Malnate. Seguiremo i binari dismessi sul greto del fiume Olona che non fa più paura: l’inquinamento si è ridotto e la natura è rigogliosa nel PLIS Cintura Verde Varese sud. Durata 3h circa.

Malnate – Malnate aderisce alla Campagna nazionale “Maggio dei libri”, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Appuntamento di lettura per i più piccoli venerdì sera e sabato pomeriggio. Ospite Roberto Piumini – Tutto il programma

Malnate – Continua il Festival dei curiosi al Monte Morone, situato al centro di una grande parco sulla sommità del colle che sovrasta Malnate. Ecco il programma di questo fine settimana – Tutto il programma

Daverio – Al Centro Commerciale di Daverio, sabato 12 e domenica 13 maggio, dalle 15 alle 19 “Mamma, crea la tua essenza!”. L’esperienza di una vera Maison! – Tutto il programma

Inarzo – Passeggiata in Oasi della Palude Brabbia. Domenica dalle 15 possibilità di passare qualche ora lungi i sentieri della riserva con una visita guidata, accompagnati dai volontari LIPU. Si consiglia scarponcini e binocolo Nessun obbligo di prenotazione. Donazione visita guidata 5 € adulti, 3 € ragazzi. Soci LIPU 3. Vita sott’Acqua. Laboratorio per bambini 8-12 anni.

Besozzo – Sabato 12 maggio, alle 21, al Teatro Duse, ultimo spettacolo della stagione teatrale del Comune di Besozzo. In scena la divertente commedia dal titolo “Pochi ma buoni” di Loredana Cont, la compagnia dialettale di Bogno – Tutto il programma

Besozzo – “Quando la Musica fa da Musa a Pittura e Fotografia”. E’ questo il titolo della mostra che si terrà a Besozzo, nella sala comunale, sabato 12 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. – Tutto il programma

Ternate – Sabato 12 marzo, in occasione della Settimana Europea del Portare, nel parco di Ternate un evento aperto a tutte le mamme. Tanti consigli per legare la fascia e tenere con sè il proprio bambino – Tutto il programma

Bodio Lomnago – Hanno portato in alto il nome di Bodio: chi lavorando per la comunità, chi contribuendo alla crescita dell’economia del territorio. Per questo saranno premiati domenica 13 maggio con una cerimonia pubblica. Alle 11.30 nella sala consiliare del Comune il sindaco Eleonora Paolelli assegnerà il premio Pintadera e le benemerenze civiche del lavoro. – Tutto il programma

Vedano Olona – E’ tutto pronto per l’11esima edizione della Fiera di San Pancrazio, appuntamento centrale della vita sociale e culturale del paese, un evento che ogni anno porta a Vedano importanti personalità della cultura e della musica, coinvolgendo le scuole, decine di volontari e tutta la comunità parrocchiale. – Tutto il programma

Cairate – Appuntamento al Monastero di Cairate per l’appuntamento “C’era una volta una Regina”, in occasione della Festa della Mamma, domenica 13 maggio. La Festa è completamente gratuita e prevede una giornata di eventi- Tutto il programma

Besnate – Sabato torna il tradizionale appuntamento con il teatro per ragazzi, ospitato in una corte del centro storico. Un appuntamento ormai classico a Besnate, per grandi e piccini. La giornata, di teatro e laboratori per bambini, è organizzata dall’assessorato alla Cultura e da Oplà Teatro e Sorbo Selvatico. Ingresso rigorosamente libero e gratuito – Tutto il programma

Gallarate – Domenica 13 maggio seconda tappa del tour nei rioni in bicicletta organizzato dall’assessorato alla Sicurezza (all’interno nella campagna #usalabiciclettainsicurezza) in collaborazione con il Distretto urbano del commercio. Sempre con partenza alle 10 da palazzo Broletto, il serpentone di due ruote, scortato dalle moto degli agenti della polizia locale di Gallarate, attraverserà Crenna, i Ronchi per poi arrivare alla Moriggia. Un percorso non impegnativo, adatto alle famiglie, di nove chilometri in tutto. – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Cat Village onlus di Lonate Pozzolo organizza per domenica 13 maggio un “aperitivo tra a-mici” per sostenere le attività dell’associazione che ogni anno si prende cura di almeno 300 gatti soli, abbandonati o ammalati cercando per loro una famiglia – Tutto il programma

Casorate Sempione – Sabato, in occasione della notte bianca a Casorate Sempione (Va), Consorzio CavalliVarese presso la ASD San Gallo, scuderia storica ubicata in centro al Borgo di Casorate Sempione, organizza un evento speciale per promuovere il territorio varesino insieme ai suoi prodotti tipici locali e non, tramite uno street farm food con veri “trucks”. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Un make Up Impeccabile! Appuntamento speciale in occasione della Festa della Mamma domenica 13 maggio, dalle 15 alle 19 presso il Centro Commerciale di Somma Lombardo. La Make-Up artist Sissy Belloglio sarà a disposizione delle nostre clienti con i suoi prodotti di bellezza professionali – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nei giorni 11,12,13 maggio si svolgerà l’ormai tradizionale “Ul Mercà di Barlafusi” (mercatino di cose vecchie e nuove) bustese presso il Cortiletto della Chiesa di S. Antonio in Piazza S. Maria organizzato dal Centro Aiuto alla Vita di Busto Arsizio. – Tutto il programma

Busto Arsizio – La Città di Busto Arsizio presenta la terza edizione dell’evento sportivo Party Run, una manifestazione sportiva non agonistica ed aperta a tutti, con un percorso di lunghezza pari a circa 7 km all’interno del centro cittadino di Busto Arsizio. Il ritrovo è previsto alle ore 16 in via Manara, 13 dove verranno effettuati accrediti last minute. Nell’occasione verrà presentata la zona di congiunzione tra il parco, via Ugo Foscolo e via Manara, recentemente riqualificata con la nuova piazzetta – Tutto il programma

Milano – Da Varese a Milano. Per tre giorni, a partire da oggi, l’agricoltura prealpina è tra i protagonisti del ‘mercato di Campagna Amica’ in piazza Castello a Milano, in occasione di Milano Food City. – Tutto il programma

Trento – A Trento la 91° adunata nazionale degli Alpini. Da oggi, venerdì 11 fino al 13 il popolo delle penne nere si dà appuntamento. Domenica la grande sfilata che potrà essere seguita anche in Tv su Rai 3 – Tutto il programma

Varese – Domenica torna Villa Panza Kids – Festa della mamma, Bim Bum Bart, dalle 15.00 alle 18.00 a Villa e collezione Panza-Fai (Piazzale Litta, 1). Il giardino di Villa Panza è ricco di alberi colorati, fiori profumati e di una speciale orto. In laboratorio realizzeremo uno speciale regalo fiorito e… profumato. In collaborazione con LaborArs.



Varese – “Sabato al Castello, let’s meet the artist Klee” – Racconti d’arte , laboratori creativi per bambini, dalle ore 15.00 alle ore 17.45 ai Musei Civici del Comune di Varese – Castello di Masnago in Via Cola di Rienzo, 42. Dalle ore 15.00 alle ore 16.45 dedicato ai bambini 7/11 anni ore , dalle ore 16.30 alle ore 17.45 dedicato ai bambini 4/6 anni , attività 10 Euro + 1 ingresso (da 6 anni) abbonamento 4 incontri 30 Euro.1° adulto ingresso gratuito, altri 2 Euro Prenotazione obbligatoria: Uff. Didattica, tel. 0332.255473 (lun-gio 9/12.30 – 14.30/17, ven 9/14.30), Castello, tel. 0332.820409 (mar-dom 9.30/12.30 – 14/18)

Varese – Riapertura in grande stile, sabato 12 maggio per la stagione primavera/estate del Tennis Bar di Villa Toeplitz. Il locale, gestito da Twiggy Varese, riapre sabato 12 in uno dei parchi più belli e caratteristici della città. E per farlo i gestori hanno organizzato una festa di presentazione delle attività in programma da qui a fine settembre. – Tutto il programma

Varese – Ritorna il l’hip hop in biblioteca a Varese con un secondo appuntamento dedicato all’arte del Rap. Domenica 13 maggio, ad affiancare il rapper e produttore varesino Kaso ci sarà Kiave, mc di origini calabresi conosciuto in tutto Italia per la sua notevole produzione musicale impegnata socialmente e per essere un abile improvvisatori di rime. – Tutto il programma

Varese – Domenica sera al Teatro di Varese il concerto di Red Canzian. – Tutto il programma

Varese – Domenica sera alla Vecchia Varese omaggio a Lucio Battisti – Tutto il programma

Varese – Sabato sera al Twiggy ritornano DJ Brega e soci con uno degli appuntamenti di maggior successo al Twiggy: “Trashpotting! Trash Italian Flow”, rock, happy music, demenziale, anni ’80 e ’90, hit, commerciale, dance e tutto ciò che meno vi aspettereste, sarà il condimento della serata all’insegna dell’armata del vinile guidata da DJ Brega.

Varese – Intorno alla “Follia”, violino, violoncello, violone, cembalo. “Musica a San Cassiano” sabato alle ore 17.00 Via San Cassiano, Velate. Rassegna di concerti di musica antica a cura dell’Associazione “Amici del Clavicembalo”.

Albizzate – Sabato 12 maggio Crista, cantautrice romagnola, porta sul palco di The Family ad Albizzate storie ed immaginari collettivi raccontati con uno stile che miscela pop, rock, punk, passando dalla musica d’autore, con l’intimismo e la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere.

Busto Arsizio – Venerdì 11 maggio alle ore 21.00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli Massari in via Molino, 1, tornano gli “Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi”. La XXXIV edizione del Festival chitarristico internazionale bustese, realizzata come sempre con il contributo dell’Amministrazione comunale, esordisce quest’anno con un artista d’eccezione: lo scozzese Sean Shibe. – Tutto il programma

Varese – Galleria Punto sull’Arte presenta dal 12 maggio (inaugurazione ore 18) la mostra personale di Barbara Nejrotti, a cura di Ermanno Tedeschi. – Tutto il programma

Gavirate – In occasione della Festa della Mamma, sabato 12 e domenica 13 maggio, la Historian Gallery di Gavirate, via Tinella 3, ha una promozione speciale dedicata esclusivamente alle mamme affezionate lettrici di Varesenews, per invitarle a festeggiare visitando la mostra “Il Genio di Dalì“. – Clicca qui per la promozione