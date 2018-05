Aspettando le elezioni: gli appuntamenti con “Bene in Comune”

Si presenta questa sera giovedì 31 maggio – alle 21 in Sala consiliare – la lista “Bene in Comune”, che propone come candidato sindaco per Venegono Superiore Lelia Mazzotta Natale, unico candidato sindaco donna di questa tornata elettorale.

Dopo la presentazione ufficiale di questa sera, la lista ha programmato altri appuntamenti con l’obiettivo di coinvolgere anche le famiglie e i più giovani nel cammino verso le elezioni del 10 giugno.

Sabato 2 giugno dalle 14.30 è in programma “Il Paese delle Meraviglie” , una festa per i bambini presso la tensostruttura del Parco Pratone, con giochi, fiabe ed intrattenimento. Dalle ore 21 spazio ai giovani, con un concerto rock di band venegonesi.

Domenica 3 giugno Lelia Mazzotta Natale e i candidati di “Bene in comune” saranno presenti con un gazebo nei pressi del Parco Pratone per incontrare i cittadini e parlare dei problemi del paese.

Mercoledì 6 giugno la lista parteciperà al confronto tra i diversi candidati alla carica di sindaco in programma alle 21 in Sala consiliare, mentre giovedì 7 giugno, sempre in Sala consiliare alle 21, organizza una serata culturale con rinfresco “BIC-chierata” in Sala Consiliare.