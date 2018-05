Assassinio sul Nilo al Teatro di Crenna

Assassinio sul Nilo al Teatro Giovanni Paolo II di Crenna a Gallarate.

Appuntamento con il Gruppo Teatrale Crennese sabato 12 maggio alle 21 con la commedia tratta dal libro di Agatha Christie, con traduzione e adattamento di Cesare Zoia e regia di Pietro Zoia.

In scena va uno dei testi più noti della scrittrice inglese, una delle gialliste più note del panorama mondiale. Già in passato il Gruppo Teatrale Crennese si è misurato con opere di Agatha Christie. Lo spettacolo racconta come Kay Mastyn, affascinante e ricca ereditiera, ha sposato Simon, giovane bello e spiantato, ex fidanzato di Jackie, migliore amica di Kay. Kay e Simon sono in viaggio di nozze in crociera sul Nilo, pedinati da Jackie, intenzionata a rovinare la loro luna di miele. La crociera riserva sorprese e colpi di scena, con gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo atto, cercando di risolvere il giallo. Non resta che mettersi comodi e passare una piacevole serata a teatro.

Il posto unico costa 10 euro, col ricavato che sarà donato alla Parrocchia di Crenna. Prevendite disponibili presso Elovorrei Carrefour Express, Edicola Muffato e Oratorio di Crenna.