Assemblea degli ex alumni del Galileo Ferraris

Si terrà giovedi’ 10 maggio alle 20 e 40 presso l’aula magna del liceo Ferraris l’assemblea dell’associazione “Ex alumni“. L’ordine del giorno prevede: il resoconto dei primi 3 anni di vita dell’associazione tenuto dal presidente, la proposta di eliminazione della quota annua di 25 euro per gli associati, la proposta di estensione del consiglio direttivo a oltre 5 membri, il rinnovo del consiglio direttivo per i prossimi 3 anni e varie ed eventuali.

Essendo arrivati alla scadenza del mandato del consiglio direttivo attuale, l’assemblea di giovedì è molto importante e pertanto gli organizzatori invitano gli ex alumni a partecipare numerosi. L’assemblea è aperta a tutti, ma solo gli associati avranno diritto di voto. Chi non fosse ancora iscritto all’associazione, lo potrà fare negli attimi precedenti all’assemblea, oppure online in ogni momento.

Il pagamento della quota di associazione per ora è sospeso, in attesa di discussione durante l’assemblea stessa. Per ogni informazione a riguardo contattare: info@ alumniliceoferraris.it.