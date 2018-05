Assemblea di Univa, diretta live e streaming su Varesenews

È già iniziato il conto alla rovescia per L’assemblea generale dell’Unione industriali della provincia di Varese che si terrà a Malpensafiere lunedì 28 maggio a Malpensafiere. Un evento che porterà al centro congressi di Busto Arsizio oltre mille persone, espressione della compagine associativa composta da circa 1.200 imprese di cui il 90% composta da aziende come meno di 100 dipendenti per un totale di quasi 65mila addetti.

Varesenews seguira l’evento con una DIRETTA LIVE Hashtag dedicato: #univa2018 e una diretta streaming.

La parte pubblica aperta agli ospiti, alle autorità e alla stampa inizierà alle ore 10.45. Come ogni anno ci sono alcuni ospiti, personalità e opinion leader in grado di dare una lettura profonda del tempo presente. Quest’anno ci saranno Vittorio Emanuele Parsi, docente dell’Università Cattolica e tra i massimi esperti in Europa di relazioni internazionali, e Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini spa con un passato importante alla Ferrari. A moderare la tavola rotonda è stato chiamato il giornalista Luca Orlando (Il Sole 24 Ore), che sul quotidiano economico firma le pagine di Impresa & Territori.

Ad aprire i lavori come da tradizione sarà il presidente di Univa Riccardo Comerio, a chiuderli il presidente di Confindustria nazionale Vincenzo Boccia, un’assemblea particolare su cui pesa l’incertezza del futuro governo targato Lega e 5 Stelle. I dubbi del Quirinale sulla nomina dell’economista Paolo Savona a ministro dell’economia, potrebbero infatti far slittare ancora di più i tempi della formazione dell’esecutivo.