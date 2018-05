Assicurazione provvisoria: cosa sapere

Assicurarsi è una necessità sempre più attuale di ognuno. Ci si protegge contro infortuni, danni, imprevisti a cui è importante saper far fronte e non farsi trovare impreparati per non andare in contro a brutte sorprese e spese che possono essere evitate.

Da tempo anche il settore assicurativo ha sentito la necessità di mutare, di trasformarsi ed evolversi in base a quelle che sono le esigenze di una società sempre in movimento.

Tra tutte le opzioni di cui oggi si può usufruire c’è l’assicurazione provvisoria che conviene a chi necessita di una copertura temporanea per lavori domestici, motivi legati allo sport o per altre attività sporadiche.

Inutile ricordare quanto sia prezioso essere coperti da un’assicurazione che ci protegga da eventuali danni o infortuni che non sono così rari. Chi non ha mai pensato di stipulare un’assicurazione per la pratica di sport o per la realizzazione di giardinaggio e lavori domestici?

L’assicurazione provvisoria è una soluzione nuova e già molto richiesta, forse però non conosciuta nella sua totalità se non da chi ha avuto modo di apprezzare i suoi vantaggi in particolare da coloro che non hanno routine troppo rigide nella vita e da coloro che hanno necessità di assicurarsi soltanto per un periodo di tempo determinato e circoscritto senza dover necessariamente investire cifre importanti per le classiche assicurazioni annuali.

I vantaggi dell’assicurazione provvisoria

Inutile dire che il primo vantaggio è quello di essere coperti in caso di danni o infortuni. Altro vantaggio è quello del risparmio. Più breve è il periodo di durata della copertura, più bassa è la cifra che si andrà a spendere. La scelta del periodo di assicurazione può andare da 1 unico giorno fino a 10 e in alcuni casi a 13 giorni. Questo dipende da quelle che sono le necessità di chi la stipula.

Tra gli altri punti di forza c’è proprio quello della possibilità di scegliere un periodo limitato invece di stipulare un’assicurazione annuale come si era costretti a fare fino a poco tempo fa.

Prima di ogni decisione, ma questo vale anche per le tradizionali coperture assicurative, è importante analizzare bene le proprie esigenze in modo da poter fare la scelta che sia migliore in fatto di durata e costi. Elementi che devono essere totalmente in equilibrio per evitare di commettere errori che possono essere evitati semplicemente utilizzando un po’ più di attenzione e riguardo.

Per cosa si può attivare l’assicurazione provvisoria

Questa soluzione può essere attivata per proteggere persone da danni e infortuni, ma anche beni e viaggi. Insomma, copertura a 360 gradi per tutte le esigenze.

Nel dettaglio si può parlare di copertura assicurativa per lavori domestici come pulizie, giardinaggio e trasloco, ma anche per attività sportive che avvengono in modo sporadico, per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o ancora per danni che possono avere come protagonisti smartphone, tablet e pc. In questo caso è importante pensare a una copertura contro imprevisti che sono all’ordine del giorno come caduta, rottura dello schermo e i numerosi danni dovuti al contatto con liquidi.