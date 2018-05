Il nuovo asso del motociclismo sta sbocciando a Castellanza

Leonardo Abruzzo è un bambino di 11 anni, vive a Castellanza e frequenta la 5° elementare con ottimi voti; è un bambino solare e sempre in movimento e da circa tre anni ha incominciato ad andare in moto, anzi a correre perchè dopo pochi giri su un circuito di Misano Adriatico, patria delle due ruote, ha capito che quello era lo sport che voleva fare.

La sua avventura è iniziata quasi per caso. Durante le vacanze estive chiese al padre (l’ex-consigliere comunale Emanuele Abruzzo) di poter provare una di quelle piccole moto che si noleggiano presso le numerose piste della Romagna. Da quel giorno è scoppiato un amore e una passione che hanno scolpito il talento di questo ragazzino che al calcio ha preferito le pieghe, le tute pesanti, l’asfalto e, soprattutto, il rumore del motore domato con i piedi e con le mani.

Dopo aver passato dieci giorni della vacanza dell’anno successivo a girare in pista ecco, a partire dal 2016, ha incominciato a cimentarsi in campionati locali dove si è confrontato con piccoli piloti come lui.

Nel 2017 lui e il papà Emanuele decidono di fare le cose più seriamente. Leonardo, come numero di gara, sceglie il 16 perchè è la data della sua nascita (16 febbraio 2007) e perchè è la data di nascita del suo idolo Valentino Rossi. Inizia così un’avventura che sta regalando molte soddisfazioni anche a papà Emanuele e a tutta la famiglia.

Quest’anno Leonardo ha iniziato a correre nel Campionato Italiano ASI MLK con il Team PIF PAF di Alessandria capitanato dal Team Manager Andrea Olivari, il dirigente che ha visto crescere piloti come Francesco Bagnaia (SKY Team moto 2 e VR46), Nicolò Canepa e Christian Gamarino.

I primi tre appuntamenti portano Leonardo al punteggio pieno! Gareggia a Viadana (MN) conquistando la Pole Position e vincendo le due manche di gara; la seconda tappa era a Codogno (LO) e anche qui conquista la Pole Position e vince le due manche; ultima gara in ordine di tempo ad aprile 2017 sempre a Codogno (LO) e conquista la Pole Position, vince gara 1 e gara2. A fine anno sarà primo ed ecco che arrivano anche i primi sponsor come Suomy (che fornisce il casco) e Dainese. Il brand di caschi lo presenta anche come pilota ufficiale all’Eicma, la più importante fiera dedicata al moticiclismo.

Quest’anno è tra i primi 5 piloti nel campionato della federazione motociclistica italiana (Fmi) e nell’ultima gara chiude con un terzo e un quarto posto, confermando le sue qualità. Leo#16 però sta già pensando all’anno prossimo quando, se i risultati scolastici saranno soddisfacenti, potrà passare alla miniGp o alle ovali, due tipi di moto che si posizionano a metà strada tra le minimoto e quelle dei grandi ma che cominciano a toccare velocità di 160 km/h.

Leonardo pensa anche al suo futuro e dice che vorrebbe fare il liceo sportivo. È consapevole di essere una mosca bianca tra i suoi compagni perchè «quasi tutti fanno calcio» ma «con il mio professore di ginnastica riesco a parlare di motori perchè è un appassionato».